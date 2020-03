Nach einem vollendetem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Nacht vom 17. auf den 18.Oktober 2019 in Hörstel-Dreierwalde wurde die entwendete Debitkarte noch am gleichen Tag an einem Geldautomaten der Sparkasse Herford in Vlotho eingesetzt.

Der Tatverdächtige scheint etwa 55 bis 60 Jahre alt zu sein, hat dunkle Augen, trug eine dunkle Jacke mit blauem Reißverschluss, eine helle Hose, eine blaue Mütze und einen dunklen Schal vor der Mundpartie.

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen?