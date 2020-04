Auswirkungen der Corona-Krise auf Lkw-Fahrer

Was tun, wenn die Situation im Wortsinn zu eskalieren droht? Wohin, wenn die Not groß, aber eine Lösung des Problems lange nicht in Sicht ist? Vielleicht ist gerade in Krisenzeiten der Hinweis auf die zweifellos vorhandenen Missstände geboten. Das glaubt jedenfalls Joachim Fehrenkötter – von Berufs wegen und aus seiner moralischen Überzeugung heraus.

Der Speditionskaufmann mit Firmensitz in Ladbergen weiß aus eigener Erfahrung und aus der Schilderung zahlreicher Berufskolleginnen und Kollegen über die zunehmende Not – nicht nur in Zeiten der Corona: „Das ist nicht mehr menschenwürdig“, sagt Fehrenkötter und meint die pandemiebedingte Schließung zahlreicher sanitärer Einrichtungen an Autobahnen und Bundesstraßen. Die Angst vor dem Virus auf der einen lässt mitunter die Not größer werden auf der anderen Seite.

Fehlende Stellplätze

„Hygiene, insbesondere regelmäßiges Händewaschen, ist das Gebot der Stunde“, sagt Fehrenkötter. Doch weil einige Autohöfe und Verlader ihre sanitären Einrichtungen schließen, hätten Lkw-Fahrerinnen und Fahrer derzeit unterwegs oftmals keinen Zugang mehr zu den einfachsten Hygienemaßnahmen. Experten weisen einen nahezu konstanten Anteil von Frauen im Berufskraftfahrer-Gewerbe in Höhe von 1,8 Prozent aus. Fehrenkötter: „Männer haben es ja ohnehin etwas leichter.“

Erschwert wird die Problematik auch durch die ohnehin fehlenden Stellplätze: „Nicht jeder Rastplatz hat eine Toilette, geschweige denn einen Duschraum. Und: Sie brauchen zu den weniger vorhandenen und geöffneten sanitären Anlagen natürlich auch einen Stellplatz für die Lkw“, betont Fehrenkötter.

Der Inhaber einer Spedition hat nun selbst die Initiative ergriffen und hält seine Sanitäranlagen auf dem Betriebsgelände in Ladbergen für die eigenen Mitarbeiter auch für fremde Fernfahrer nicht nur offen, sondern informiert darüber auch im Netzwerk DocStop.eu .

Dixi-Klos keine Lösung

„Mitunter haben die Gesundheitsämter Sanitäranlagen aus Hygienegründen geschlossen“, schildert Fehrenkötter: „Zudem haben viele Firmen Bedenken, in Zeiten der Corona-Krise, ihre eigenen Anlagen geöffnet zu halten. Viele wollen oder dürfen das nicht.“

Die Situation sei inakzeptabel. „Wir hören vermehrt Klagen, dass Fahrer an Autohöfen und Raststätten während ihrer Pause weder Toiletten noch Duschen nutzen oder auch nur ihre Hände waschen können.“ Dixi-Klos stattdessen aufzustellen, sei keine Lösung. Fehrenkötter: „Was früher schon schwierig war, wird jetzt zunehmend unmöglich“. Dabei sei noch nicht einmal der Mega-Stau kurz vor Polen nach Wiedereinführung der Grenzkon­trollen vor einigen Tagen das einzige Worst-Case-Szenario, die Alltäglichkeit des grundlegenden Mangels macht dem 52-Jährigen zu schaffen.

Mittlerweile hat sich die die Initiative „DocStop“, dessen Vorsitzender Fehrenkötter ist, des Problems angenommen“. Nun gebe es mehr als 50 Stellen, die mitwirken wollen und ihre sanitäre Anlagen öffnen, sagt Fehrenkötter. Die Initiative soll auch nach der Krise ihre Arbeit fortsetzen – um die Not zu lindern.