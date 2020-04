Gefeiert wird im nächsten Jahr

Der 24. April ist ein besonderes Datum für Anja und Lars Bäumer. An dem Tag haben sie sich kennengelernt und an diesem Tag wollten sie auch kirchlich heiraten. Es war alles bestellt und gebucht: die Kirche, der Saal, die Limousine und die Hochzeitstorte. Doch dann kam das Coronavirus und machte mit einem Schlag die schönen Pläne zunichte. „Dass die Hochzeit ausfällt, daran haben wir bis zuletzt nicht geglaubt. Wir haben uns so darauf gefreut“, erzählt die Braut im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch dann, vor zwei Wochen, sei die bittere Nachricht gekommen.

Und nun? Die gute Nachricht vorweg: Es wird kirchlich geheiratet, auch am 24. April – aber im Jahr 2021. Denn das Datum ist Anja und Lars Bäumer wichtig. In diesem Jahr hoffen sie, an dem Tag zumindest schön essen gehen zu können – falls es bis dahin möglich ist.

Viel gab es in den vergangenen zwei Wochen zu erledigen, abzusagen und zu stornieren. Rund 80 Gäste waren eingeladen, nach der kirchlichen Trauung mit dem Paar in der Gaststätte Wulf in Püsselbüren zu feiern. Erleichtert und froh ist die Braut, weil dort keine Stornierungskosten fällig werden. Darauf werde verzichtet, weil das Fest dort im nächsten Jahr nachgeholt wird. Dann wird Anja Bäumer auch das Hochzeitskleid tragen, das sie inzwischen von der Schneiderin abgeholt hat. Die habe angerufen und mitgeteilt, dass sie die letzten Änderungen nicht mehr vornehmen könne, weil wegen des Coronavirus keine Anprobe möglich sei. Das zu erledigen, dafür ist nun ein Jahr Zeit.

Nach der Trauung gut essen, tanzen und schön feiern, darauf hatten sich das Brautpaar, die Familie und Freunde gefreut. Dass dies alles wegen der Corona-Krise jetzt nicht stattfinden kann, findet Anja Bäumer „traurig, obgleich verständlich.“ Ob es im nächsten Jahr überhaupt möglich ist? Diesen Gedanken, den ihr Bruder geäußert habe, „schiebe ich ganz weit weg“.

Eine „Traumhochzeit“ hat das Paar aus Brochterbeck übrigens schon gehabt. Am 2. September 2019 haben die beiden standesamtlich geheiratet und zu Hause auf dem Hof eine „Gartenhochzeit“ gefeiert.

Nun bleibt zu hoffen, dass die Hochzeitsgäste sich weiterhin freuen auf den 24. April – auch wenn erst der im kommenden Jahr gemeint ist.