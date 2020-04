Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Renault Twingo, der am Dienstagmorgen von Ahlen kommend in Richtung Drensteinfurt unterwegs war. Als er an der Kreuzung der Bundesstraße 58 und 63 nach rechts auf die Umgehungsstraße abbiegen wollte, verlor er auf einer Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Renault schleuderte die Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Während der Bergungsarbeiten kam es an der vielbefahrenen Kreuzung zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.