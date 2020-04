Nach Durchsuchungen: Polizei nimmt mutmaßliche Gerüst-Diebe fest

Münsterland -

Zeugen haben die Polizei auf die Spur einer Bande gebracht, die Gerüste gestohlen haben soll. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hat sie am Montag neun Objekte in Senden, Havixbeck, Dortmund, Oer-Erkenschwick, Lünen, Ahlen und Bochum durchsucht und vier Männer im Alter von 37 bis 43 Jahren festgenommen. Sie sitzen zurzeit in Untersuchungshaft.