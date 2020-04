„Wir hatten auf Bali ein super Haus gebucht“, erzählt Anna Tintrup. Bis vor einigen Tagen war sie ihren beiden Freundinnen Neele Schrader und Nina Borrmann noch in Australien. Die Corona-Krise hat die Reisepläne der drei ehemaligen Cani-Schülerinnen gehörig durcheinander gebracht. Statt nach einem halben Jahr in Down Under noch einige Wochen mit Freunden, die aus Neuseeland dazukommen wollten, auf der indonesischen Ferieninsel abzuhängen, sind die Mädels wieder zu Hause.

Reibungslos ging diese Rückkehr allerdings nicht über die Bühne. Zunächst, erzählt die 19-Jährige, habe man in Australien von Corona nur wenig mitbekommen. Ein chinesischer Kollege, der mit ihnen in einem Hotel im westaustralischen Port Hedland gejobt habe, berichtete über das Virus in seiner Heimat. „Es war noch ganz weit weg für uns“, so die Seppenraderin. Das war im Januar. Allmählich hätten sich dann auch die Berichte im australischen Fernsehen verstärkt. „Plötzlich gab es im Supermarkt keine Nudeln und keinen Reis mehr.“ Und auch die Nachrichten von ihren Familien über die Situation in Deutschland hätten sie schließlich ins Grübeln gebracht. Nach einer Rundreise durch das Land waren die drei inzwischen in Brisbane, der Hauptstadt des nordöstlichen Bundesstaates Queensland. „Nach zwei Wochen haben wir uns entschieden zurückzufliegen.“ Geplant war der 27. März.

Nach einigem Hin und Her gab es einen Flug mit Etihad, der Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. „Drei Tage vor dem Heimflug haben wir erfahren, dass der Flughafen in Abu Dhabi dicht macht – unser Zwischenstopp“, erzählt Anna Tintrup. Ergebnis: Flug gestrichen. Zu allem Pech wurden dann die Kosten für die Tickets doppelt abgebucht. Den jungen Frauen drohte die Pleite. „Unsere Stimmung war einige Tage ganz down“, erinnert sich die Seppenraderin.

Zumal die Aussichten auf einen Rückflug immer schlechter wurden. „Bei einem Angebot hätten wir 40 000 australische Dollar zahlen sollen. Für uns undenkbar.“ Der Preis entsprach etwa 23 000 Euro. Schließlich ergatterten sie einen Flug mit Qatar Airways für den 8. April. Inzwischen sei das zweifach abgebuchte Geld rücküberwiesen worden – „nach unzähligen Telefonaten“.

Zum Ende dann noch eine Änderung: „Wir sind schon am 4. April geflogen.“ Und da sei dann tatsächlich alles glatt gelaufen: von Brisbane nach Doha und weiter nach Frankfurt. Und dort seien sie schließlich von ihren Familien in Empfang genommen worden – mit Corona-Sicherheitsabstand.

Trotz des ungeplanten Endes ihres Trips nach dem bestandenen Abitur werden die drei das Land in bester Erinnerung behalten. „Die Australier sind offen und zuvorkommend. Wer sich im Auto begegnet, winkt sich zu“, erzählt Anna Tintrup. Vergessen werden sie auch nicht die langen Sandstrände, die sie sich mit Kängurus geteilt haben. Und in einem ist sie sich mit ihren beiden Freundinnen einig: „Irgendwann kommen wir wieder.“