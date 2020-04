Wie die Polizei berichtet, ritten am Karsamstag eine 50-Jährige und eine Jugendliche im Wald Hohe Ward von Albersloh startend. Sie passierten eine Stelle, die mit Ästen versperrt war. In einiger Entfernung hiervon entdeckten sie hinter einem Gebüsch einen Mann, der sich dort versteckt hielt und offensichtlich eine sexuelle Handlung an sich vornahm. Die Reiterinnen machten sich den Weg frei und ritten weiter.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach den Angaben der Zeuginnen um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit schwarzer Augenmaske und kurz rasierten dunklen Haaren. Dieser flüchtete nach seiner Handlung in den Wald. Einige Zeit später passierte ein Fahrradfahrer die beiden Reiterinnen auf einem Hauptweg. "Möglicherweise handelte es sich hierbei um den Tatverdächtigen", heißt es in der Polizeimitteilung.

Wer hat am Samstagnachmittag eine verdächtige Person in dem Waldgebiet gesehen? Wer kann möglicherweise weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.