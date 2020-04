Alles andere als besinnliche Feiertag und eine ruhige Nachtruhe hatten die Feuerwehrleute aus Senden, Ottmarsbocholt, Bösensell und Nottuln sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Reuver aus Dülmen. Denn sowohl Karfreitag als auch Ostersonntag waren sie bei Bränden in einem Mehrfamilienhaus an der Schulze-Bremer-Straße 27 im Einsatz.

„Karfreitag mussten wir um 1.50 Uhr ausrücken. Als wir eintrafen war der Eingangsbereich stark verraucht“, berichtet Sendens Löschzugführer Heiko Pohlmann. Somit habe er sich dazu entschieden, die Einsatzkategorie auf „Feuer 4 Menschenleben in Gefahr“ zu erhöhen. Als Folge wurden zusätzlich zum Löschzug Senden auch noch die Löschzüge Ottmarsbocholt und Bösensell sowie Kameraden aus Nottuln mit einem Drehleiterfahrzeug alarmiert. „Als wir mit dem Löscharbeiten begannen, haben wir festgestellt, dass direkt im Eingangsbereich Stühle und andere kleinere Gegenstände brannten“, führt der Löschzugführer aus. Somit konnten die Feuerwehrleute aus Ottmarsbocholt, Bösensell und Nottuln unverrichteter Dinge wieder einrücken. Insgesamt waren 61 Kameraden zu nächtlicher Stunde vor Ort. Laut Pohlmann konnte der Einsatz um 3.50 Uhr beendet werden.

Am Ostersonntag um 1.41 Uhr wurde die Feuerwehr ein weiteres Mal zu einem Brand im Mehrfamilienhaus Schulze-Bremer-Straße 27 gerufen. „Alle drei Löschzüge der Gemeinde, plus Drehleiter aus Nottuln und Rettungsdienst war im Einsatz“, berichtet Feuerwehrchef Manfred Overbeck. Beim Eintreffen der Helfer sei das Treppenhaus leicht verraucht gewesen. „Deshalb drangen zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Kellerbereich vor“, so Overbeck. Das Treppenhaus wurde schnell rauchfrei gemacht, und der Brandherd konnte ebenfalls schnell ausfindig gemacht werden, sodass die Hausbewohner nicht evakuiert werden mussten. „Der Brand war nach circa einer Stunde unter Kontrolle. Die Entrauchung des Kellers gestaltete sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten allerdings schwierig“, räumt der Feuerwehrchef ein. Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen.

Insgesamt waren 66 Einsatzkräfte am Ostersonntag an der Schulze-Bremer-Straße 27 vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.