Digitale Impulse stützen den Handel

Als hätte jemand eine Mauer gebaut: Plötzlich ist der Laden zu. Die Kunden behördlich ausgesperrt. Shutdown. Wie können Einzelhändler trotzdem Kontakt zu Kunden halten? Wie können ihre Geschäfte die verordnete Tiefschlaf-Phase überleben? Und was können Stammkunden für ihren Lieblingsladen tun – und auch dafür, dass die Innenstädte am Ende des Shutdowns wieder aufblühen?

Für Dr. Axel Niclas ist die Sache klar: online gehen in die „digitale Innenstadt“. Wobei die „digitalen Impulse den analogen und stationären Handel stärken und eben nicht plattmachen“ sollen, wie der COO (Chief Operating Officer) der Emsdettener Visunext Group, einem Anbieter für digitale Arbeitsplätze und moderne Lernumgebungen, erklärt. Gemeinsam mit drei anderen „digitalen Enthusiasten“ aus der Region hat er „Downtown“ angestoßen, eine funktionale Plattform zur schnellen Unterstützung des lokalen Handels. Das Ganze ist 100 Prozent made in Münsterland und ein „pro bono“-Projekt nach der Devise „Händler helfen Händlern“ wie Niclas versichert.

Viele Möglichkeiten

An der Plattform „verdient niemand etwas“, sagt er. Wie sie funktioniert? „Der Weinhändler fotografiert seine Flasche Rotwein mit dem Smartphone“, erklärt Niclas. Er gibt den Preis in der App ein und klick: online. Ein lokaler Kurierdienst übernimmt den Versand der Bestellungen. Das Ganze funktioniert nicht nur mit Waren, sondern auch mit Dienstleistungen – ob Englisch-Nachhilfe oder Musik zur Hochzeit. Und dann ist da der Gutschein-Kauf, mit dem ein Stammkunde jetzt Händler unterstützen kann, bei denen er auch „nach Corona“ noch kaufen will.

Auf der technischen Basis von „Downtown“ ist also mehr möglich als in den meisten Portalen des Handels, die in den ersten Tagen des „verordneten Ladenschlusses“ überall im Münsterland aus dem Boden geschossen sind – von „Münster bringt‘s“ bis nach Ibbenbüren. Konkurrenz wollen die Internet-Enthusiasten um Niclas solchen Portalen nicht machen – im Gegenteil: Sie wollen gerade mit den lokalen Innenstadt-Verbänden, Kaufmannschaften oder Werbegemeinschaften kooperieren, indem sie diesen mit „Downtown“ kostenlos die technische Basis für die Aktivitäten bieten, sagt Niclas. Mit verschiedenen Verbänden gibt es Gespräche. „Aus dem Münsterland für das Münsterland. Jetzt ist die Zeit, gemeinsam zu denken“, betont Niclas. Die Software sei offen (open source), sie lasse sich leicht für verschiedene Kommunen umbauen – ob Schöppingen, Münster oder Mailand...

Stachel gegen "US-Giganten"

Implementiert im Projekt „Downtown“ ist aber auch ein Stachel gegen die marktbeherrschenden Online-Handelsplätze. Es gehe auch darum, ein Abwandern der regionalen Händler zu „US-Giganten“ zu verhindern.

Die „Downtown“-Entwicklungsgeschichte ist ein Ausweis der digitalen Kompetenz des Münsterlandes: Erste Überlegungen stellten Niclas und seine Mitstreiter Marcus Diekmann von Rosebikes in Bocholt, Martin Rademaker vom Logistiker Fiege sowie Stefan Hamann von der Schöppinger Shopware AG am 20. März an – nur Tage nach der verordneten Laden-Schließung. Start der Arbeit: 23. März. „Zeitweise bis zu 25 Entwickler“ ertüftelten die Plattform vom 26. bis 29. März in Online-Zusammenarbeit in einem sogenannten „Hackathon“. Die technische Lösung steht. Binnen Tagen entstand eine Lösung für ein Problem, mit dem Wochen zuvor noch kein Händler gerechnet hätte. Niclas: „Das digitale Münsterland ist bärenstark.“

Und wenn die schlimmste Corona-Krise überwunden ist? „Dann geben wir den Verbänden der Kaufleute den Schlüssel und sagen: ,Es ist Euer Baby.‘“ Ob die Kaufleute dann weiter auch digital handeln oder wieder ausschließlich im Laden, „müssen sie selbst entscheiden.“

https://www.downtown.shop/

Vielerorts rücken Geschäftsleute und Gastronomen in der Corona-Krise zusammen – und werden jeweils für sich kreativ. So hat beispielsweise das Team von Lüdinghausen Marketing eine Plattform geschaffen, auf der sämtliche Serviceleistungen zusammengefasst sind. Laut Wiemann beteiligen sich aktuell rund 70 Unternehmer an der „Lüdinghausen liefert“-Aktion.

Näheres unter www.lhmarketing.de/ lüdinghausen-liefert.

In Drensteinfurt hat das Citymanagement in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Gewerbeverein die Angebote im Internet zusammengestellt. Wer erreichbar ist und welcher Service angeboten wird, steht auf der Internetseite der Stadt unter www.drensteinfurt.de/gutversorgt. Einzelhändler und Gastronomen, die noch nicht verzeichnet sind, können sich beim Citymanagement Drensteinfurt per E-Mail unter city@drensteinfurt.info melden.

Die örtlichen Händler in Dülmen haben sich zusammengeschlossen, es gibt einen kostenlosen Lieferservice, alle können sich daran beteiligen, nicht nur die Mitglieder der Kaufgemeinschaft. Außerdem gibt es einen Gutscheinservice. So soll der Umsatz auch während der Zeit der geschlossenen Geschäfte nicht völlig einbrechen. Infos gibt es unter www.deinestadtbringts.deduelmen und www.duelmen-gutschein.de

Eine umfangreiche Liste der Dienstleister und Geschäfte wurde in der Region Borken, Heiden, Raesfeld, Reken und Velen zusammengestellt und kann unterer www.borhaeltzusammen.de/alle-dienstleister eingesehen und abgerufen werden.