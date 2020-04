Kontaktbeschränkungen für Menschen mit Behinderung oft schwer erklärbar

„Der ist getrieben, der will sich bewegen, der muss raus“, sagt Claudia Bergmann, Direktorin Eingliederungshilfe, Wohnen bei den Alexianern. Wenn er das nicht darf, wird er aggressiv.

Manfred, der in Wirklichkeit anders heißt, ist in den vergangenen Wochen oft aggressiv. Der Grund: die Verordnung vom 3. April, die das Land für Altenheime und besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen herausgegeben hat. Und die außer Acht lässt, dass sich eine bettlägerige, aber geistig fitte Seniorin nicht mit einem psychisch Kranken oder Menschen mit Behinderung vergleichen lässt, beklagt Bergmann.

„ Der ist getrieben, der will sich bewegen, der muss raus. Der ist getrieben, der will sich bewegen, der muss raus. “ Claudia Bergmann, Direktorin Eingliederungshilfe, Wohnen bei den Alexianern, über einen Patienten

Männer wie Manfred sind für viele Betreuende ein echtes Problem. „Die Verordnung ist in der Praxis nicht umsetzbar“, sagt Volker Supe, Referatsleiter Behindertenhilfe beim Caritasverband für die Diözese Münster. Oft suchen sie und brauchen sie Körperkontakt. „Viele Bewohner fordern eine Umarmung“, berichtet zum Beispiel Annika Homann, die im „Haus an der Meyerbeerstraße“ in Münster arbeitet, einer Außenwohngruppe des Stifts Tilbeck in Havixbeck. „Wir versuchen das zu vermeiden, aber das ist schwer“.

Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen schwer zu vermitteln

Ähnlich wie in Altenheimen, vor denen Angehörige den Bewohnern zuwinken, gab es über Ostern auch dort typische Corona-Kontakte: Die Bewohner standen in der Haustür und die Familie an der Grundstücksgrenze. Zusätzlich hat das Stift Tilbeck in ihren Wohngruppen I-Pads verteilt, damit sich die Bewohner während der Gespräche mit ihren Angehörigen sehen können. Tränen gebe es „momentan noch nicht“, doch die Bewohner seien schon öfter niedergeschlagen, sagt Homann.

Maßnahmen der NRW-Landesregierung 1/13 Die Bundesregierung und die Länder haben sich am Sonntag (22. März) auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geeinigt. Die Einschränkungen gelten zunächst bis zum 20. April. Foto: dpa

Schulen und Kitas geschlossen Bereits seit Montag (16.3.) sind die Schulen in NRW geschlossen. Die Lehrer blieben im Dienst, zur Vorbereitung von Abschlussarbeiten etwa oder um digitale Unterrichtsformen durchzuführen. Ebenso dürfen Kinder bis zum schulpflichtigen Alter seit Montag nicht mehr in Kitas gebracht werden. Kinder sollten nicht bei Großeltern untergebracht werden. Für die Kinder des Personals, das zur Bewältigung der Krise notwendig sei, gibt es besondere Betreuungsangebote. Foto: Caroline Seidel

Geschäfte und Läden werden geschlossen. In Nordrhein-Westfalen sind seit Mittwoch (18.3.) alle Geschäfte und Läden geschlossen, die nicht der täglichen Grundversorgung dienen. Supermärkte, Wochenmärkte, Apotheken, Drogerien, Baumärkte, Großmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Zeitschriftenhandel und Friseure zum Beispiel bleiben auf. Lebensmittel dürfen sonntags verkauft werden. Aber alle großen Supermarktketten wollen vorerst bei ihren Öffnungszeiten bleiben und nicht sonntags öffnen. Foto: dpa

Spielplätze Alle Spiel- und Bolzplätze sind gesperrt. "Bitte jetzt nicht auf irgendwelche Wiesen ausweichen", mahnte NRW-Familienminister Stamp. Foto: dpa

Gastronomie Restaurants,Bars, Cafés, Kneipen und Amüsier-Etablissements müssen ganz schließen. Nur Lieferung oder Abholung sind noch möglich. Foto: dpa

Tourismus Hotels dürfen keine Touristen mehr beherbergen. Reisebusreisen sind verboten. Foto: dpa

ÖPNV wird eingeschränkt: Der öffentliche Personennahverkehr in NRW wird wegen der Corona-Krise eingeschränkt. Bahn und Busse fahren vielerorts nur noch nach dem Ferien-Fahrplan. Es wird empfohlen, nur noch in dringenden Fällen den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Fahrkarten-Kontrollen werden nicht mehr durchgeführt. Die Stadtwerke Münster bitten alle Fahrgäste, in den Stadtbussen bis auf Weiteres nur die hinteren Türen für den Ein- und Ausstieg zu nutzen. Die erste Tür direkt bei der Fahrerin oder beim Fahrer bleibt vorsorglich geschlossen, im Bus werden keine Tickets mehr verkauft. Foto: Matthias Ahlke

Freizeit Per Erlass der Landesregierung sind Veranstaltungen grundsätzlich untersagt, dazu gehören auch alle Konzerte oder Aufführungen. Kultureinrichtungen wie Ausstellungen und Kinos sind geschlossen. Auch Tier- und Freizeitparks müssen den Betrieb einstellen, gleiches gilt für Sportanlagen. Foto: Matthias Ahlke2

Sportbetrieb eingestellt Keine Spiele, kein Training. Auch Fitnessstudios und Schwimmbäder dürfen nicht mehr öffnen. Der Sport in NRW steht komplett still. Foto: imago-images

Gottesdienste abgesagt: Es dürfen ab sofort keine Gottesdienste mehr abgehalten werden. Alle religiösen Veranstaltungen müssen bis auf Weiteres abgesagt werden. Foto: Oliver Werner

Sommersemester-Start an NRW-Hochschulen verschoben: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird auch der Start des Sommersemesters an den nordrhein-westfälischen Hochschulen vorerst bis zum 20. April, dem Ende der Osterferien, verschoben. Ursprünglich sollte das Sommersemester an den Fachhochschulen am 23. März und an den Universitäten am 6. April beginnen. Foto: Sebastian Gollnow

Operationen verschieben: Alle nicht zwingend nötigen Operationen in NRW sollen wegen der Coronakrise auf absehbare Zeit verschoben werden. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Foto: Georg Wendt

Keine Besuche mehr in Pflege- und Altenheimen in NRW: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus dürfen Alten- und Pflegeheime in NRW grundsätzlich nicht mehr besucht werden. Besuche seien nur in dringenden Ausnahmefällen möglich, sagte Ministerpräsident Armin Laschet bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

So bedauert Gustav Echelmeyer, dessen Sohn in den Ledder Werkstätten wohnt, dass die Lage in den Wohngruppen von Menschen mit geistiger Behinderung kaum Niederschlag in den Medien finde. Dabei sei die Lage dort deshalb gefährlich, weil den Bewohnern die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen nur schwer zu vermitteln sei. Und: Sein Sohn dürfe ihn zurzeit nicht besuchen. „Sollte ich krank werden, darf er nicht in seine Einrichtung zurück“, erklärt er.

Passgenaue Lösungen

Claudia Bergmann von den Alexianern betont, wie „menschenunwürdig“ sie all das findet. Wenn ihr manischer Patient gegen alle Regeln in den nächsten Bus steigt und sich in der Stadt mit wem auch immer trifft, müsste er anschließend einen Mundschutz tragen und sich von seinen Mitbewohnern fernhalten. Tatsächlich wirft er den Mundschutz in die Ecke.

„ Die Verordnung ist in der Praxis nicht umsetzbar. Die Verordnung ist in der Praxis nicht umsetzbar. “ Volker Supe, Referatsleiter Behindertenhilfe beim Diözesan-Caritas-Verband

Unter diesen Bedingungen bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich an die Empfehlung des Diözesan-Caritas-Verbandes zu halten: „Wir empfehlen, das Mögliche zu prüfen und umzusetzen und das Nichtmögliche zu dokumentieren und den Behörden mitzuteilen“, erklärt Supe. Wie die Behörden reagieren, ist nach dessen Worten von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Einige Heimaufsichten gingen sehr verständig mit den Einzelfällen um und fänden passgenaue Lösungen. Es gebe aber auch Behörden, die sich an die Texte einer Verordnung klammerten und überhaupt nicht in der Lage seien, flexible Lösungen umzusetzen. „Da wird es richtig schwierig“, sagt er.

Was das bedeutet, wissen Männern wie Manfred sehr genau. Und: Es macht sie nicht ruhiger.