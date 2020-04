Dank an Pflegekräfte für „wichtigen und guten Job“

Auch die Sendener Grünen sind sich darüber im Klaren, dass die Corona-Krise eine noch nie dagewesene Herausforderung darstellt. Sie verlangt insbesondere Menschen in Pflegeberufen viel Kraft ab und treibt so manchen Betrieb in existenzielle Nöte. Auch in Senden sind zahlreiche Selbstständige, vor allem Restaurants, Einzelhandelsläden, aber auch Friseure und viele andere betroffen, heißt es in einer Mitteilung der Grünen. Bei einer Videokonferenz des Vorstands sei daher auf Vorschlag von Sandra Maaß ein praktischer Weg gefunden worden, beiden Seiten ein wenig zu helfen.

„Wir haben nun beschlossen“, so Rolf Wiederkehr, „dass alle Ratsmitglieder der Grünen, für einen Monat auf ihre kompletten Aufwandsentschädigungen verzichten.“ Zudem wurden in einer Rundmail die Mitglieder des Ortsverbandes gebeten, auf freiwilliger Basis einen beliebigen Betrag zu spenden. In wenigen Tagen kamen auf diese Weise insgesamt 2660 Euro zusammen.

Mit dem Geld wurden im Ort bei verschiedenen Gastronomiebetrieben Gutscheine über jeweils zehn Euro erworben. „Diese Gutscheine“, so Helmut Hillringhaus, „wollen wir in Senden aktivem Pflegepersonal zukommen lassen“, heißt es weiter. Dazu gehören nicht nur das Altenheim St. Johannes, sowie entsprechende Einrichtungen in Bösensell und Ottmarsbocholt, sondern auch eine Vielzahl von mobilen Pflegediensten, so die Grünen.

Mit dieser Aktion soll dem gesamten Pflegepersonal gedankt werden, das schon seit langer Zeit einen wichtigen und guten Job macht. Leider werde dies nun erst von vielen Menschen realisiert. „Wenigstens können wir damit ein Zeichen setzen und wünschen uns gleichzeitig, dass sich vielleicht andere Institutionen, Vereine oder Gruppen auf ähnliche Art und Weise einbringen“, so Vorstandsmitglied Hannes Heemann, heißt es in der Mitteilung.

Auf der Webseite der Grünen hat Dr. Evelyn Stauch darüber hinaus ortsbezogene Informationen zum aktuellen Krisengeschehen eingestellt, die ständig aktualisiert werden. Hier findet sich auch ein Link zur Gemeinde Senden, die auf die Geschäfte verweist, die einen Hol- und Lieferservice anbieten. „Wir würden uns sehr freuen, wenn nicht nur in dieser Zeit viele Mitbürger nicht noch mehr den üblichen Großversendern die Taschen voll machen, sondern sich gerade jetzt hochgradig solidarisch mit den ansässigen Geschäften zeigen“, so die Grünen.