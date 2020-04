Das Duo The Evergreens aus Gronau/Ahaus machte seinem Namen alle Ehre: Holger Platen und Fiete Lenders erfreuten die Bewohner der Wohngemeinschaft Henry Dunant in Epe am Merschgarten/Ecke Gasstraße – eine Einrichtung des Roten Kreuzes im Kreis Borken.

Die Henry-Dunant-Hausleitung um Vera Hilbert hatte die Idee, in Zeiten der Corona-Pandemie für eine schöne Abwechslung zu sorgen. Und die Überraschung kam bestens an: „Unsere Bewohner haben mitgesummt, mitgesungen und einige sogar auf dem Balkon ein Tänzchen gewagt“, sagte Hilbert im DRK-Pressedienst. In dem Haus wohnen demenziell veränderte und pflegebedürftige Menschen. Aktuell gilt ein Besuchsverbot, wie für alle Alten- und Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.

Umso größer war die Freude, als die Musiker aus ihrem Bulli heraus vor der Haustür Schlager von Udo Jürgen, Katja Epstein und anderen Größen der Schlagerbranche spielten. Auch Nachbarn kamen vor die Tür, sangen mit, und einige genehmigten sich zu späterer Nachmittagsstunde sogar ein Gläschen Sekt. „Da kam schnell eine richtig tolle Stimmung auf“, verwies Holger Platen auf den großen Spaß mit seinem Bandpartner an der Vorstellung an ungewöhnlichem Ort in schwierigen Zeiten.