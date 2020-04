Mit Abstand und ohne Getränke

Sportlerehrung, Saerbecker Triathlon, Kirmes, Schützenfeste und und und. Wegen der Corona-Krise sagte die Gemeinde zahlreiche Veranstaltungen ab. Ob sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden oder in diesem Jahr komplett ausfallen, ist weiterhin offen. Jürgen Hölscher, Mitglied des Krisenstabs der Gemeinde, verweist auf die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Die darin enthaltenen Vorschriften gelten vorerst bis einschließlich Sonntag. Über etwaige Lockerungen werde die Gemeinde in Kürze informiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder hatten sich am Mittwoch zwar auf einen Fahrplan geeinigt, nach dem die Anti-Corona-Maßnahmen schrittweise gelockert werden können. Bis konkrete Vorgaben und Erlasse vorliegen, vergehen aber wohl noch einige Tage. Über mögliche Ersatztermine etwa für Veranstaltungen wurde deshalb im Rathaus bislang nicht nachgedacht. „So lange, wie wir nicht gewusst haben, in welche Richtung wir denken können, hat das auch keinen Sinn gemacht“, stellt Verwaltungsmitarbeiterin Anja Schulting fest.

Die wichtigsten Beschlüsse zu den Corona-Lockerungen 1/9 Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf erste vorsichtige Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt. Viele Lebensbereiche bleiben dennoch stark eingeschränkt. Ein Überblick: Foto: dpa

Großveranstaltungen sind bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Betroffen sind Fußballspiele mit Zuschauern, größere Konzerte, Schützenfeste und Kirmes-Veranstaltungen. Ob Fußball-Partien ohne Publikum möglich sind, ist noch offen. Foto: dpa

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern können ab kommendem Montag (20.4.) unter Auflagen wieder öffnen. Unabhängig von der Größe ihres Geschäfts dürfen dann auch Buch-, Auto- und Fahrradhändler wieder Kunden begrüßen. Foto: dpa

Friseure sollen unter Auflagen - etwa zur Hygiene und zur Vermeidung von Warteschlangen - ab dem 4. Mai ihre Betriebe wieder öffnen. Foto: dpa

Der allgemeine Schulbetrieb soll am 4. Mai wieder aufgenommen werden, beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres können aber auch vorher schon stattfinden. Foto: dpa

Es gibt keine Maskenpflicht aber die „dringende Empfehlung“, sogenannte Alltagsmasken im Nahverkehr und Beim Einkauf zu tragen. Foto: dpa

Die Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bis zum 3. Mai in Kraft. Auch auf private Reisen sollen Bürger weiter verzichten. Foto: dpa

Gastronomiebetriebe bleiben vorerst weiter geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen sowie Theater, Opern und Konzerthäuser haben noch geschlossen. Foto: dpa

Das Versammlungsverbot in Gotteshäusern bleibt in Kraft. In Kirchen, Moscheen und Synagogen sollen vorerst keine religiösen Feierlichkeiten und Veranstaltungen stattfinden. Es gibt aber offenbar noch Diskussionsbedarf, daher solle es noch Gespräche geben. Foto: dpa

Weil die Gemeinde trotz der Pandemie handlungsfähig bleiben will, darf die Arbeit der politischen Gremien unterdessen nicht gänzlich zum Erliegen kommen. Laut Plan würden die Gemeindevertreter Anfang Mai tagen. Ihr Programm ist nun heruntergefahren worden. Eigentlich hätten der Ausschuss für Familien, Soziales, Senioren und Kultur, der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss an drei aufeinander folgenden Tagen zusammen kommen sollen. Die Tagesordnungen wurden so weit zusammengestrichen, dass nur noch am 7. Mai eine Hauptausschusssitzung stattfindet. Darin werden der Entwurf eines Architekten für den geplanten Bau der Regenbogen-Kita und unterschiedliche Varianten für eine Erneuerung und Erweiterung des Parkplatzes Teigelkamp vorgestellt. Das berichtet Bauamtsleiter Andreas Bennemann auf Nachfrage.

Sowohl die Hauptausschusssitzung als auch die Ratssitzung am 14. Mai werden im Bürgerhaus abgehalten – und das im gebührenden Abstand. Wie schon Mitte März, als der Rat erstmals unter Corona-Bedingungen tagte, erscheinen die Fraktionen in halber Besetzung. Lediglich die CDU als stärkste Kraft darf einen zusätzlichen Ratsherrn entsenden. Die Beschlussfähigkeit, betont Verwaltungsmitarbeiterin Schulting, sei damit gewährleistet.

Natürlich werden auch wieder die Stühle und Tische auseinandergerückt und Desinfektionsspender aufgestellt. Auf die sonst üblichen Getränkeflaschen wird verzichtet. „Jedes Ratsmitglied und jeder Verwaltungsmitarbeiter bringt sein eigenes Getränk mit“, ergänzt Schulting.