Professor Ludwig über notwendige Maßnahmen: „Wir wuppen das“

Um alte Menschen zu schützen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, reichen die vorliegenden Zahlen als Datengrundlage aus. Das meint Professor Stephan Ludwig, Direktor des Instituts für Molekulare Virologie an der Universität Münster. „Die Frage ist: Was brauchen wir an Zahlen, um diese Ziele zu erreichen?“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich meine, wir haben da ausreichende Zahlen.“

Entscheidend sei die Zahl der schwer erkrankten Personen. „Die haben wir“, meint der Virologe. Sollte die Zahl ansteigen, ließe sie sich in die Zukunft projizieren.

Höhepunkt der schwer Infizierten nicht erreicht

„Wir sind im Münsterland auf einer Insel der Glückseligen“, sagte Ludwig. Es gebe viele freie (Intensiv-)Betten, es drohe keine Überlastung. Auch wenn der Höhepunkt der schwer Infizierten noch nicht erreicht sei und unklar sei, wie die ersten Lockerungen die Infektionen beeinflussen, ist er zuversichtlich, „dass wir das wuppen“.

Dafür seien Informationen über die Größe der Durchseuchung und die mögliche Dunkelziffer von Patienten mit dem Coronavirus nicht nötig. Der Wunsch nach viel mehr Tests sei vielleicht aus Sicht eines Epidemiologen eine tolle Sache und würde zu einer „Super-Studie“ führen. Er sei aber in Zeiten mangelnder Chemikalien für die Tests und bei Preisen von bis zu 30, 40 Euro pro Test nicht verhältnismäßig.

Infektionsraten in Heimen senken

Unterdessen hat der Kreis Steinfurt angekündigt, alle Mitarbeitenden der Alten- und Pflegeheime flächendeckend testen zu wollen. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA) soll die Tests auswerten. „Ziel dieses flächendeckenden Vorgehens ist es, diejenigen Beschäftigten herauszufiltern, die symptomfrei, aber dennoch infektiös sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mithilfe der Tests sollen die Infektionsraten in den Heimen sinken.

Da das Labor über keine Kassenzulassung verfügt, kommt der Kreis Steinfurt zunächst selbst für die Finanzierung dieser zusätzlichen Tests auf.