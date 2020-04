Alles geht in Kurzarbeit

Die Coronakrise bedroht die Existenz vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen. Auch die Fahrschulen. Eine aktuelle Umfrage unter 800 Fahrschulen, die der Branchenverband MOVING International Road Safety Association durchgeführt hat, ergab: Ein Viertel der Fahrschulen befürchtet das Ende ihres Unternehmens, etliche haben schon Kurzarbeit beantragt.

Michael Echelmeyer ist zweiter stellvertretender Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Westfalen und führt den Bezirk Münster sowie den Unterbezirk Ibbenbüren. Er bestätigt die Situation auch für die hiesige Region.

Bestehender Fahrlehrermangel

„Das passt auch gut zu dem, was in Ibbenbüren los ist“, sagt Echelmeyer. Auch hier seien viele Fahrschulen in Kurzarbeit gegangen. „Alle Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, und die Angestellte haben, haben Kurzarbeit beantragt“, sagt er. Auch für seine Angestellten habe er das tun müssen.

Die neuen Corona-Vorschriften für NRW 1/10 KITA UND SCHULE: Grundsätzlich müssen alle öffentlichen Schulen, Kitas und Kindertagespflegestellen zunächst bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Eine Ausnahme gilt ab Donnerstag an den weiterführenden Schulen für Prüflinge. Darüber hinaus gibt es an Schulen - in der Regel für die Klassen 1 bis 6 - und an Kitas Notbetreuungen für Kinder von Eltern, die in gesellschaftlich unverzichtbaren Berufen arbeiten und keine andere private Betreuungsmöglichkeit haben. Foto: dpa

NOTBETREUUNG: Bislang zählten bereits Berufstätige aus zehn Sektoren zum Kreis der Berechtigten, die zentrale Bereiche wie etwa das Gesundheitswesen, die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder die öffentliche Verwaltung aufrecht erhalten. Jetzt wurde der Kreis auf 29 weit gefasste Sparten ausgedehnt und detailreich erläutert. Ausdrücklich aufgeführt werden nun unter anderem Mitarbeiter von Tankstellen, Lebensmittelhandel, Drogerien und Hausmeister. Auch Hersteller von Hygiene-, Desinfektionsprodukten und Seifen sind systemrelevant, Müllentsorger und Erntehelfer ebenso wie Banker und Notare. Foto: dpa

AUSZUBILDENDE: Neu in der Liste sind auch «Personen, die zur Stärkung im Gesundheitswesen und im Pflegebereich aktiviert oder reaktiviert werden», darunter auch Auszubildende für medizinisch-technische oder bio-technische Assistenzstellen ebenso wie Studierende der Biologie, Biochemie, Biophysik, Veterinärmedizin und der Chemie ab dem Bachelor. Foto: dpa

REISERÜCKKEHRER: Die 14-tägige häusliche Quarantänepflicht für Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland heimkehren, gilt weiter. Ausnahmen gelten für Pendler und verschiedene Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, Piloten oder medizinisches Personal. Auch für diese Ausnahmegruppen hat NRW nun aber verfügt, dass sie innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr grundsätzlich keine Krankenhäuser, Pflege-, Reha- und ähnliche Einrichtungen betreten dürfen. Ausnahmen gelten für medizinisches Personal. Foto: dpa

FAHRSCHULEN: Fahrschulen dürfen ihre Dienste unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen und Mindestabständen weiter anbieten. Beim praktischen Fahrschulunterricht kann und muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden. Foto: dpa

SPORT: Untersagt bleibt laut Verordnung «jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen». Geschlossen bleiben müssen unter anderem Spiel- und Bolzplätze, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Foto: dpa

SONNTAGSÖFFNUNG: «Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des Großhandels dürfen über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen», heißt es in der Schutzverordnung. «Dies gilt nicht für den 1. Mai.» Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen generell öffnen. Foto: dpa

GASTRONOMIE: Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Mensen, Kantinen, Kneipen, (Eis-)Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen bleibt zunächst untersagt. Sie dürfen aber mit Speisen und Getränken beliefern, falls Hygienevorschriften und Mindestabstände eingehalten und Warteschlangen vermieden werden können. Der Verzehr von Lebensmitteln ist untersagt in einem Umkreis von 50 Metern um gastronomische Einrichtungen sowie Geschäfte oder Kioske, in denen die Ware eingekauft wurde. Foto: dpa

GELDBUßEN: Ordnungswidrigkeiten können gemäß Infektionsschutzgesetz mit Geldbußen bis zu 25 000 Euro geahndet werden. Ordnungswidrig handelt demnach, wer vorsätzlich oder fahrlässig etwa unerlaubte Besuche in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen abstattet, Einrichtungen betreibt, die nicht den erforderlichen Standards für Hygiene, Mindestabstände und Zutrittsregelungen entsprechen, touristische Übernachtungen anbietet oder wahrnimmt oder auch «an einem Picknick oder einem Grillen auf einem öffentlichen Platz oder einer öffentlichen Anlage beteiligt ist». Insgesamt listet die Coronaschutzverordnung, die bis zum 3. Mai gilt, 30 Ordnungswidrigkeiten auf. Foto: dpa

STRAFEN: Wer «vorsätzlich oder fahrlässig» gegen wesentliche Vorschriften der Coronaschutzverordnung verstößt und eine unzulässige Veranstaltung durchführt oder an solchen Veranstaltungen beziehungsweise Versammlungen teilnimmt, kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Foto: dpa

Irgendwann ist die Corona-Krise dann vorbei, und die Schüler kommen zurück. „Angeblich, so Echelmeyer, solle es ab dem 20. April wieder losgehen. „Inwieweit die Schüler dann zurückkommen, muss man sehen. Das weiß ich nicht.“ Klar sei aber, dass der ohnehin schon lange bestehende Fahrlehrermangel dann noch stärker durchschlage. „Wenn die Schüler alle auf einmal wieder kommen und zurecht ihren Unterricht wieder aufnehmen wollen, dann wird es eng.“

Andererseits sei es aber auch so, dass die Fahrschulen vielleicht noch mit einem blauen Auge davonkämen, wenn sie bald wieder ihre Arbeit aufnehmen könnten. Je länger die Auszeit dauert, desto schwieriger dürfte das werden. „Die Frage ist nur, wie es weitergeht.“ Er könne sich vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Fahrschüler die Eltern auch von Kurzarbeit betroffen seien und ihre Kinder eventuell aus finanziellen Nöten heraus zunächst auf den Führerschein verzichten müssten.

Schüler standen kurz vor den Prüfungen

Auch er habe die Befürchtung, dass von den Fahrschulen in NRW am Ende der Corona-Krise einige auf der Strecke bleiben könnten. „Ob hier im Umkreis, das weiß ich aber nicht.“ Der Verband der Fahrschulen könne da zurzeit recht wenig unternehmen. „Als Verbandsvertreter ist man dabei, die Kollegen zu informieren.“ Und für seine Fahrlehrerkollegen hat er ein dickes Lob in Krisenzeiten parat. „Sie unterstützen sich wirklich toll gegenseitig.“ Wie? Zum Beispiel durch Erfahrungsaustausch bei Anträgen oder einfach durch Gespräche und Kontakt. „Es ist nicht so, dass sich jeder selbst der Nächste ist. Da ist ein sehr großer Zusammenhalt. Jeder versucht, sich da einzubringen.“

Die ungenutzten Räumlichkeiten seien ein ungewohnter Anblick. „Das kennt man natürlich anders. Aber die Maßnahmen sind ja schon richtig, nur treffe es die Fahrschulen besonders hart.“ Weil es auch so schnell ging. „Ich hatte noch eine Fahrstunde, als die Nachricht kam, dass alle Unterrichte eingestellt werden müssen.“

Er habe einige Schüler gehabt, die kurz vor der theoretischen oder praktischen Prüfung standen. Für die sei das doppelt ärgerlich, weil sie ein paar Extrastunden brauchten, um wieder reinzukommen. „Sie werden aber bevorzugt behandelt.“