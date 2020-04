Handel vorbereitet auf den Exit

Von einigen begrüßt, von anderen für zu früh gehalten, so der Tenor einer Umfrage bei den Ahlener Geschäftsleuten zur Lockerung der Maßnahmen im Rahmen der Coronavirus-Pandemie. Geschäfte unter einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern dürfen ab Montag öffnen. Vorbereitet auf den „Exit“ sind alle Ladeninhaber: Mundschutz und Desinfektionsspray als Hygienemaßnahmen, aber auch Absperrband zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes warten auf ihren Einsatz.

Andreas Frenz versteht die Welt nicht mehr. Sein Fachgeschäft „Expert Promedia“ muss geschlossen bleiben, weil die Verkaufsfläche zu groß ist. Auch die Abtrennung eines Teilbereiches wie in Niedersachsen ist in Nordrhein-Westfalen nicht erlaubt. „Wir Großen sind doch am ehesten in der Lage, die Vorschriften einzuhalten“, sagt der Geschäftsführer und macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Seine Notmannschaft sorgt weiterhin für den Kundendienst und verkauft ab Lager an der Lieferrampe. „Aber das macht nur einen Bruchteil des Umsatzes aus“, sagt er. Auch Landtagsabgeordneter Henning Rehbaum, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU, habe ihm nicht helfen können. Auf die Frage, warum Möbelhäuser mit großer Verkaufsfläche öffnen dürfen, habe auch er keine Antwort geben können und auf den Erlass verwiesen. Jetzt hofft Frenz, dass spätestens am 4. Mai auch er öffnen darf.

„Puh, ich war erleichtert“, berichtet Georg Arnemann. Sein Sportgeschäft hat eine Verkaufsfläche, die nur wenige Quadratmeter unter 800 liegt. Er darf am Montag öffnen. Die Handwerker waren bestellt, um am Freitag im Kassenbereich Plexiglasscheiben zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter anzubringen. Sein Team hat er aufgeteilt. Auch diese Maßnahme soll Sicherheit bringen. „Auf der einen Seite bin ich froh, aufmachen zu können, auf der anderen Seite macht mir das Virus Angst“, sagt er. Als Pluspunkt wertet er, dass die Menschen sensibler geworden sind. Im Gegensatz zu anderen Einzelhändlern hat er während der Schließung noch gute Online-Geschäfte machen können. „Eine Wand mit Inlinern ist abgeräumt und kleinere Sportgeräte wurden verschickt“, berichtet er.

Für Britta Gudrian kommt die Lockerung viel zu früh. Die Inhaberin der gleichnamigen Modeboutique hat eine klare Meinung: „Die Gesundheit geht vor, das Geldverdienen darf nicht im Vordergrund stehen“. Insbesondere die Sorge um Tochter Pauline bestärkt sie in dieser Annahme, denn die 18-Jährige muss in der nächsten Woche zur Abiturvorbereitung in die Schule. Noch immer bekomme sie Lieferungen von aktueller Frühjahrs-und Sommermode. „ Es wird eine Reduzierungs- und Preisschlacht im Textil-Einzelhandel geben“, befürchtet die Geschäftsfrau weitere Umsatzeinbußen. Für den Neustart am kommenden Montag ist sie mit ausreichendem Mundschutz für ihre Kunden und Desinfektionsmittel bestens ausgerüstet. „Wenn aber das Virus wieder aufflammt und es erneut zu Schließungen kommen muss , wird die Situation doppelt so schlimm werden“, ist sie überzeugt.

„Miss Ney“-Chefin Beate Wittenzellner wird keinen Preiskampf mitmachen. „Dann kann ich den Laden ja gleich zulassen“, verweist sie auf den großen Nachholbedarf.

Gelassener sieht das Bernd-Uwe Lieftüchter. Der Inhaber des Herrenmoden-Fachgeschäfts freut sich, dass es endlich wieder losgehen kann. „ Ich werde alle Sicherheitsmaßnahmen einhalten“, verspricht er und hat auch schon Abstandshalter-Streifen gekauft. „Mehr als zwei Kunden halten sich nicht gleichzeitig im Geschäft auf“, sieht er sich und seine Kunden gut geschützt. Die Schließung vor wenigen Wochen hat er sinnvoll genutzt und einen Online-Shop entwickelt, der in der nächsten Woche frei geschaltet wird.

Sylvia Sommer begrüßt die Lockerung der Maßnahmen und wird ihr Geschäft am Montag wieder öffnen. „Es geht an die Existenz, wenn wir noch länger schließen müssen“, sagt sie. „Aber wir brauchen eine Anlaufzeit“, will sie sich jetzt noch nicht festlegen, ob sie Öffnungszeiten einschränken wird. Fest steht aber, dass sie alles tun will und wird, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Dazu gehören neben Mundschutz und Desinfektionsspray auch Plexiglas-Scheiben an der Kasse und Abstandshalter. Anhand von Pfeilen werden die Kunden rechts an den Verkaufsständern vorbeigeführt und links zur Kasse geleitet. „Alle Osterartikel, Karten und Kommunion-Artikel mussten für das Lager verpackt werden“, bedauert sie den Wegfall des lukrativen Ostergeschäfts und hat kein Verständnis dafür, dass Gärtnereien öffnen durften.

Martin Dinkelmann, Geschäftsführer von „Elektroplus“ ist mit den Lockerungsmaßnahmen für einen Teil der Geschäftswelt nicht glücklich. „Entweder alle oder keiner“, sagt er und zeigt sich solidarisch mit Mitbewerber „Promedia“, der aufgrund der großen Ladenfläche seinen Verkauf am Montag nicht starten darf. Er lässt sein Geschäft ebenfalls geschlossen, ist aber ansonsten über „alle Kanäle“ für Beratung und Lieferung da. Kritik übt er an der Absage von Traditionsveranstaltungen wie Schützenfeste und Maibaum-Aufstellen. Seiner Meinung nach hätte man mit den Lockerungen einheitlich bis zum 4. Mai warten sollen, ansonsten drohe eine Wettbewerbsverzerrung. Die andauernde Kontaktsperre mache seine Beratung nicht einfacher.

Bleibt abzuwarten, wie die Lockerung ankommt. Viele Bürger würden unter der Kurzarbeit leiden und hätten nicht das Geld, um sich schöne Dinge zu kaufen, vermuten die Geschäftsleute keinen großen Ansturm am Montag. Sie befürchten auch, dass sich viele potenzielle Kunden in diesen Krisenzeiten lieber zu Hause aufhalten.