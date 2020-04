Hilfskrankenhaus ohne Patienten

Einrichtung in Turnhalle wird noch nicht benötigt

Kreis Coesfeld -

Die Behelfseinrichtung in der Turnhalle des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld steht noch leer, die Krankenhäuser haben aktuell ausreichend Kapazitäten, um die Corona-Patienten zu versorgen. Das geplante Hilfspflegeheim ist dafür immer noch nicht eingerichtet - der Kreis will erst Fragen beantwortet haben und wartet auf Antworten vom Land.