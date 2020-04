Eine 68-jährige Frau wurde am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Beckum verletzt. Laut Polizeibericht war sie gegen 7.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Neubeckumer Straße in Richtung Neubeckum unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 68-Jährige pralle mit ihrem Fahrzeug gegen ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zu Stillstand. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwer verletzte 68-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Neubeckumer Straße war während der Unfallaufnahme für den übrigen Fahrzeugverkehr etwa zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.