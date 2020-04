„Situation im Münsterland ist aktuell kontrollierbar“

Die Zahl der Infizierten im Münsterland ist seit dem Wochenende leicht gesunken. In den Kreisen Steinfurt und Borken werden allerdings aktuell immer mehr Todesfälle nach einer Infizierung mit dem Corona-Virus gemeldet. Auf der anderen Seite stehen noch immer sehr viele Intensiv-Plätze auch in den Krankenhäusern der Region leer. Über die aktuelle Situation sprach unser Redaktionsmitglied Frank Polke mit Dr. Albert Esselmann, der als Pneumologe die Klinik in Warendorf betreut.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Esselmann: Bei aktuell einem erfreulicherweise Rückgang der gemeldeten Zahlen für Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus steigen die Fallzahlen in Münsterland langsamer, zudem steigen nun erwartungsgemäß die Zahlen der Gesundeten. Nach Einschätzung der Fachkreise muss aber von einer deutlichen Untererfassung ausgegangenen werden. Somit ist auch im Münsterland von einer deutlich höheren Anzahl an Infizierten auszugehen. Weitere Todesfälle sind leider auch bei aktuell fallenden Zahlen an infizierten Personen traurige Realität, wobei erwartungsgemäß bisher in den beiden Kreisen mit den höchsten Fallzahlen (Kreis Borken und Kreis Steinfurt) mit 28 bzw. 45 auch die höchsten Zahlen an Verstorbenen mit nachgewiesener SARS-Co-2-Infektion zu beklagen sind.

Einige Kliniken auch bei uns in der Region melden nach wie vor freie Kapazitäten – sowohl im Bereich der normalen Stationen als auch bei den Intensivbetten. Wird das so bleiben?

Esselmann: Die Krankenhäuser haben unter großen Anstrengungen bereits im März geplante Aufnahmen soweit möglich reduziert und die Kapazitäten für die Versorgung von Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung gesteigert. In NRW waren am Sonntag (18.04.) von insgesamt 6136 Intensivplätzen 2988 frei bzw. 1959 Plätze mit Beatmungsgerät verfügbar, bei einer Belegung von 630 Intensivbetten mit Covid-19-Erkrankten. Soweit derzeit überhaupt belastbare Einschätzungen abgegeben werden können, erscheint die Situation im Hinblick auf die Covid-19-Erkrankung in NRW und in der Region Münsterland seitens der Krankenhäuser kontrollierbar zu sein. Zukünftige Entwicklungen sind aber schwer einzuschätzen.

Vor allem ältere Menschen sind durch das Virus bedroht. Aktuell melden vor allem Alten- und Pflegeheime steigende Todesraten. Wie eindeutig ist Ihrer Einschätzung nach festzustellen, dass vorerkrankte oder sehr betagte Menschen am Corona-Virus gestorben sind oder es eine Vielzahl von Ursachen für die Sterbefälle gab?

Esselmann: Unstrittig ist nach Einschätzung der entsprechenden Fachkreise ein Lebensalter ab etwa 50-60 Jahren, mit dem ein bedeutsamer und stetig steigender Risikofaktor für einen schweren Verlauf der Erkrankung einher geht; 87 Prozent der in Deutschland an Covid-19 Verstorbenen waren 70 Jahre alt oder älter. Welchen Anteil letztlich die Covid-19-Erkrankung als wesentliche Ursache an den Sterbefällen einnimmt, kann nach meiner Ansicht derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Auf der anderen Seite mehren sich Meldungen, nach denen auch genesene Patienten – gerade auch Jüngere – schwere Spätfolgen im Bereich der Lungenfunktion behalten. Können Sie diese bestätigen?

Esselmann: Sowohl akute viralen, wie im Fall der Covid-19-Erkrankung, als auch bakterielle Entzündungen der Atemwege bzw. der Lunge können zu vorübergehenden oder anhaltenden Beeinträchtigungen des Atemwegssystems aller Schweregrade bis hin zur dauerhaften Abhängigkeit von einem Beatmungsgerät führen. Soweit mir bekannt, sind nach der Studienlage auch weitere körperlichen neurologische und psychische Langzeitfolgen möglich. Das dies gerade auch jüngere Patienten betrifft, ist mir nicht bekannt. Ich halte es auch nicht für wahrscheinlich.