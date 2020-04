Jonas Hülskötter tritt von politischen Ämtern zurück

Jonas Hülskötter ist nicht mehr länger Vorsitzender der Nordwalder CDU. „Um auch in schwierigeren Zeiten meine Verantwortung zu tragen und der CDU Nordwalde wieder die Möglichkeit zu geben, sich der wichtigen Sacharbeit in Nordwalde widmen zu können, trete ich von all meinen politischen Ämtern zurück“, schreibt Hülskötter in einer Pressemitteilung.

Hülskötter war nicht nur Ortsverbandsvorsitzender, sondern auch Ratsmitglied. Der Rücktritt folgt knapp eine Woche, nachdem Dr. Burkhard Herzig öffentlich gemacht hatte, dass Hülskötter sich Internet-Domains mit Herzigs Namen gesichert hatte. Der parteilose Herzig kandidiert mit Unterstützung von SPD, UWG und Bündnis 90 / Die Grünen bei der Kommunalwahl im September gegen die amtierende Bürgermeisterin Sonja Schemmann (CDU).

Zum Teil sehr persönliche Angriffe

Am Sonntag habe er sich dazu entschlossen, zurückzutreten, sagte Jonas Hülskötter. Eine direkte Aufforderung aus Reihen der CDU habe es nicht gegeben: „Das war am Ende meine Entscheidung.“ Bestärkt hätten ihn in dieser Entscheidung „die zum Teil sehr persönlichen Angriffe, insbesondere in einem sozialen Medium“, erklärte Hülskötter in der Pressemitteilung. Untergeordnet habe es auch eine Rolle gespielt, dass in diesem Jahr die Kommunalwahl ansteht. Wichtig sei ihm, dass „die Sacharbeit wieder im Vordergrund steht“.

Hülskötter räumte ein, im Umgang mit der Domain-Affäre „sicherlich auch Fehler gemacht“ zu haben. Hülskötter hatte in einem ersten Statement gesagt, dass Sichern der Domains müsse beim Herumklicken passiert sein. Dass er sich diese damit tatsächlich gesichert habe, sei ihm nicht klar gewesen und keine böse Absicht. In einer weiteren Stellungnahme hatte er die volle Verantwortung dafür übernommen und erklärt, Ortsverein sowie Fraktion der CDU und Bürgermeisterin Sonja Schemmann seien außen vor gewesen.

Vorgezogener Abschied

Mit seinem Rücktritt verabschiedet sich Jonas Hülskötter noch ein wenig früher aus der Kommunalpolitik als geplant. Bei der Kommunalwahl hätte der 30-Jährige nicht kandidiert. Das stand bereits länger fest. Seinen Posten als Ortsverbandsvorsitzender hätte er zum Ende der Amtsperiode ebenfalls abgegeben, sagte Hülskötter.