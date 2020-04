Kommunalwahl im September auf der Kippe

Die Kommunalwahlen am 13. September stehen auf der Kippe. Das Land NRW hat für diese Woche ein Schreiben angekündigt, wie es in dieser Sache weitergehen soll. Fest steht: Es wird immer schwieriger für die Parteien, die für die Wahl notwendigen Regularien zu erfüllen. Von einem effektiven Wahlkampf ganz zu schweigen.

Das weiß auch Kreisdirektor Dr. Martin Sommer. In seiner Funktion als Kreis-Wahlleiter muss er sich indes jeglicher Bewertung enthalten. Die formalen Kriterien zur Durchführung der Wahlen habe der Kreis mit der öffentlichen Bekanntmachung des Termins, der Einteilung des Kreises in Wahlbezirke im Rahmen einer Sitzung des Kreis-Wahlausschusses und der baldigen Erstellung der Stimmzettel per Druckerei-Ausschreibung erfüllt. „Außerdem haben wir die Aufforderung zur Einreichung der Wahlvorschläge vorbereitet, die Parteien haben die dafür notwendigen Unterlagen erhalten“, sagt Sommer.

Viele Fragezeichen

Damit aber beginnen für diese die eigentlichen Probleme. Mitunter unlösbare Probleme, wie vor allem aus den kleineren Gruppierungen im Kreis zu hören war. Wie sollen die Kandidaten gefunden werden, wenn man keine Aufstellungsversammlungen durchführen kann? Wie soll der Straßenwahlkampf aussehen, wenn man weiterhin Abstand voneinander halten soll? Und was ist mit Wahlveranstaltungen, die womöglich unter das Verbot von Massenveranstaltungen fallen würden?

Keine Verlautbarung

So mehrten sich zuletzt die Stimmen derer, die eine Verschiebung der Kommunalwahl auf 2021 fordern. Das Land hat vor gut einem Monat ein Schreiben mit Richtlinien-Infos zur Kandidatenaufstellung an die Wahlleiter verschickt, darin wird vorerst am Termin 13. September festgehalten. In der vergangenen Woche wurde das zunehmend heißere Thema in einer Besprechung des Landeswahlleiters mit den kommunalen Spitzenverbänden erörtert. Eine offizielle Verlautbarung gab es nach dem Treffen nicht. Es sickerte aber durch, dass man in der Runde auch über die Durchführung einer reinen Briefwahl gesprochen habe – ohne eine Entscheidung getroffen zu haben.

Aktualisierte Infos

Deshalb muss Kreis-Wahlleiter Dr. Martin Sommer einstweilen davon ausgehen, dass es beim Termin im September bleibt. Immerhin kündigte das Land an, nach den Osterferien – also in diesen Tagen – aktualisierte Infos zur Kommunalwahl verschicken zu wollen. Möglich, dass man dann die Verschiebung bekannt gibt, ebenso denkbar ist aber auch, dass die Landesregierung zunächst das Ende der bisherigen Kontaktsperre Anfang Mai abwarten will. In diesem Fall würde den Parteien allerdings weitere wertvolle Zeit verloren gehen.