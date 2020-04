Die Feststellung der Karin von Grumme-Douglas Stiftung, sie beliefere das Tierheim Lengerich mit Futtermittel ( WN vom 16. April ), hat in der Einrichtung am Setteler Damm großes Erstaunen ausgelöst. „Tatsache ist, dass die Stiftung weder mit dem Vorstand des Tierschutzverein Lengerich/Westerkappeln – Träger des Tierheims –, noch mit der Leitung des Tierheims Tecklenburger Land eine Absprache getroffen hat, Spenden jeglicher Art für unser Tierheim zu sammeln“, stellt Ulla Mertin dazu fest.

Eine Anfrage der Stiftung, ob Interesse an einer Futterlieferung bestehe, sei im vergangenen Jahr eingegangen. „Nach Rückfragen in verschiedenen Tierheimen über die Versiertheit dieser Stiftung entschlossen wir uns sehr zögerlich, einen ‚Probelauf‘ für Katzenfutter. Nach zwei oder drei Lieferungen – teilweise abgelaufenes Futter – haben wir uns jedoch entschlossen, von weiteren Lieferungen der Stiftung Abstand zu nehmen“, berichtet die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Fast zeitgleich hat die Stiftung dann auf diesen Weg verzichtet – Futterspenden von Produzenten und Händlern – und ist in die Eigenproduktion von Futter eingestiegen.

„ Es gibt keine Absprache mit der Stiftung bezüglich Futterlieferungen. Es gibt keine Absprache mit der Stiftung bezüglich Futterlieferungen. “ Ulla Mertin

Eine Futterlieferung der Stiftung werde automatisch eingestellt, wenn der Hersteller – in diesem Fall die Stiftung, vom Besteller, dem Tierheim, keine schriftliche Bestellung erhalte. „Diese Zusage wurde uns anfangs in einer E-Mail der Stiftung mitgeteilt. Somit war und ist eine Zusammenarbeit mit dieser Stiftung nicht gegeben“, unterstreicht sie.

Corona-Pandemie trifft das Tierheim schwer

Selbstverständlich leide das Tierheim Lengerich, wie andere derartige Einrichtungen auch, in erster Linie finanziell unter der durch das Coronavirus ausgelösten Situation. „Wir sind sehr bemüht, Arbeitsplätze zu erhalten. Wer, wenn nicht unsere Mitarbeiter, halten den täglichen Tierheimbetrieb aufrecht?“ fragt Ulla Mertin mit Blick auf die Versorgung und Betreuung von Hunden, Katzen und Kleintieren. Dazu zählt sie unter anderem Streicheleinheiten und die täglichen Spaziergänge mit den Vierbeinern.

Tierarztkosten – zum Beispiel für Kastrationen, Impfungen, Medikamente – und die laufenden Betriebskosten belasten den Verein finanziell über alle Maßen, da auch alle öffentlichen Veranstaltungen, wie Tage der offenen Tür, ausfallen und somit dringend benötigte Spendengelder fehlen. Die Vorsitzende freut sich über viele Tierfreunde, die um das Wohl der Vierbeiner besorgt sind und die Tiere – nach vorheriger telefonischer Anmeldung, da das Tierheim geschlossen ist – mit Sachspenden wie Futter, Leckerlis und vielen anderen benötigten Dingen versorgen. „Ihnen allen gebührt ein großes, großes Dankeschön“, stellt sie fest und wünscht sich, dass diese Spendenbereitschaft weiter erhalten bleibt und Spenden – egal in welcher Form – direkt dem Tierheim zugute kommen.