Berater und Prüfer Christian Leugers kommt vom heimischen Schreibtisch nicht weg

Zu sagen, Christian Leugers ist beruflich breit aufgestellt, ist nicht übertrieben. Der Brochterbecker ist Diplom-Ingenieur, hat einen Master-Abschluss im Ingenieurswesen, ist als Prüfer, Auditor, Berater tätig und Dozent im Masterstudiengang Netztechnik/Netzbetrieb an der Hochschule Trier. Gewässerschutzbeauftragter ist der 49-Jährige ebenfalls, was ganz gut zu seinem beruflichen Schwerpunkt passt: Wasserwerke.

Nicht für alle, sondern nur für die Großen, die mehr als 22 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr an ihre Kunden liefern. „Das ist die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie gesetzte Untergrenze“, erläutert er im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber, da ist er sicher, die wird in den nächsten Jahren nach unten rutschen.

„ Die Mengengrenze für Wasserwerke wird in den nächsten Jahren nach unten rutschen. Die Mengengrenze für Wasserwerke wird in den nächsten Jahren nach unten rutschen. “ Christian Leugers

Seit knapp zwei Jahren macht er das, ist nach eigenen Angaben einer der ersten derartigen Prüfer bundesweit. Wobei es, wenn er zu den Wasserwerken fährt, nicht um die Qualität des „flüssigen Nass‘“ geht. Sein Augenmerk gilt der IT-Sicherheit. Diese muss den Anforderungen des Bundesamts (BSI), der Aufsichtsbehörde, entsprechen.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie gibt Sicherheitsstandards vor

„Ich schaue mir in den jeweiligen Unternehmen die Managementsysteme an, insbesondere, ob dort kontinuierliche Verbesserungssysteme zum Standard gehören“, beschreibt er seine Aufgabe. Christian Leugers drückt es nach einem fragenden Blick einfacher aus. „Es geht darum zu prüfen, wie Vorfälle registriert und damit umgegangen wird.“ Ein wesentlichen Bestandteil dieser Arbeit ist die Schulung der zuständigen Mitarbeiter. „Die müssen Probleme sofort erkennen und entsprechend reagieren können.“

Die neuen Corona-Vorschriften für NRW 1/10 KITA UND SCHULE: Grundsätzlich müssen alle öffentlichen Schulen, Kitas und Kindertagespflegestellen zunächst bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Eine Ausnahme gilt ab Donnerstag an den weiterführenden Schulen für Prüflinge. Darüber hinaus gibt es an Schulen - in der Regel für die Klassen 1 bis 6 - und an Kitas Notbetreuungen für Kinder von Eltern, die in gesellschaftlich unverzichtbaren Berufen arbeiten und keine andere private Betreuungsmöglichkeit haben. Foto: dpa

NOTBETREUUNG: Bislang zählten bereits Berufstätige aus zehn Sektoren zum Kreis der Berechtigten, die zentrale Bereiche wie etwa das Gesundheitswesen, die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder die öffentliche Verwaltung aufrecht erhalten. Jetzt wurde der Kreis auf 29 weit gefasste Sparten ausgedehnt und detailreich erläutert. Ausdrücklich aufgeführt werden nun unter anderem Mitarbeiter von Tankstellen, Lebensmittelhandel, Drogerien und Hausmeister. Auch Hersteller von Hygiene-, Desinfektionsprodukten und Seifen sind systemrelevant, Müllentsorger und Erntehelfer ebenso wie Banker und Notare. Foto: dpa

AUSZUBILDENDE: Neu in der Liste sind auch «Personen, die zur Stärkung im Gesundheitswesen und im Pflegebereich aktiviert oder reaktiviert werden», darunter auch Auszubildende für medizinisch-technische oder bio-technische Assistenzstellen ebenso wie Studierende der Biologie, Biochemie, Biophysik, Veterinärmedizin und der Chemie ab dem Bachelor. Foto: dpa

REISERÜCKKEHRER: Die 14-tägige häusliche Quarantänepflicht für Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland heimkehren, gilt weiter. Ausnahmen gelten für Pendler und verschiedene Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, Piloten oder medizinisches Personal. Auch für diese Ausnahmegruppen hat NRW nun aber verfügt, dass sie innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr grundsätzlich keine Krankenhäuser, Pflege-, Reha- und ähnliche Einrichtungen betreten dürfen. Ausnahmen gelten für medizinisches Personal. Foto: dpa

FAHRSCHULEN: Fahrschulen dürfen ihre Dienste unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen und Mindestabständen weiter anbieten. Beim praktischen Fahrschulunterricht kann und muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden. Foto: dpa

SPORT: Untersagt bleibt laut Verordnung «jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen». Geschlossen bleiben müssen unter anderem Spiel- und Bolzplätze, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Foto: dpa

SONNTAGSÖFFNUNG: «Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des Großhandels dürfen über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen», heißt es in der Schutzverordnung. «Dies gilt nicht für den 1. Mai.» Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen generell öffnen. Foto: dpa

GASTRONOMIE: Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Mensen, Kantinen, Kneipen, (Eis-)Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen bleibt zunächst untersagt. Sie dürfen aber mit Speisen und Getränken beliefern, falls Hygienevorschriften und Mindestabstände eingehalten und Warteschlangen vermieden werden können. Der Verzehr von Lebensmitteln ist untersagt in einem Umkreis von 50 Metern um gastronomische Einrichtungen sowie Geschäfte oder Kioske, in denen die Ware eingekauft wurde. Foto: dpa

GELDBUßEN: Ordnungswidrigkeiten können gemäß Infektionsschutzgesetz mit Geldbußen bis zu 25 000 Euro geahndet werden. Ordnungswidrig handelt demnach, wer vorsätzlich oder fahrlässig etwa unerlaubte Besuche in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen abstattet, Einrichtungen betreibt, die nicht den erforderlichen Standards für Hygiene, Mindestabstände und Zutrittsregelungen entsprechen, touristische Übernachtungen anbietet oder wahrnimmt oder auch «an einem Picknick oder einem Grillen auf einem öffentlichen Platz oder einer öffentlichen Anlage beteiligt ist». Insgesamt listet die Coronaschutzverordnung, die bis zum 3. Mai gilt, 30 Ordnungswidrigkeiten auf. Foto: dpa

STRAFEN: Wer «vorsätzlich oder fahrlässig» gegen wesentliche Vorschriften der Coronaschutzverordnung verstößt und eine unzulässige Veranstaltung durchführt oder an solchen Veranstaltungen beziehungsweise Versammlungen teilnimmt, kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Foto: dpa

Dafür braucht es ein Risikomanagement, eine Prüfung des Vorfalls, dessen Dokumentation, die Ermittlung der Verantwortung und die Berichterstattung an die oberste Führungsebene. „Gibt es dafür einen exakten Leitfaden, den die Mitarbeiter kennen und verinnerlicht haben, ist schon viel gewonnen“, sagt er. Die Prüfung dieser Prozesse ist ein Teil seiner Aufgabe. Eine entsprechende Zertifizierung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) steht am Ende seiner Tätigkeit, wenn denn alle Kriterien erfüllt sind.

Doch Christian Leugers hat noch einen anderen Bereich im Blick: die IT-Sicherheit. Der Brochterbecker schaut sich den Aufbau der IT in dem jeweiligen Unternehmen an. Dabei geht es auch um Schnittstellen für Externe. „Die müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, damit sie Zugang zu firmeninternen Netzen erhalten.“ Schließlich sollen durch einen Zugriff von außen nicht die firmeninternen Abläufe gestört werden können.

„ Ich schaue, wie eine Firma bei einer Störung oder einem Problem reagiert. Ich schaue, wie eine Firma bei einer Störung oder einem Problem reagiert. “ Christian Leugers

„Nein, ein Hacker bin ich nicht“, lacht er auf die entsprechende Frage. Die Prüfung entsprechender Schutzmaßnahmen gehört nicht zu seinem Portfolio. „Ich schaue, wie eine Firma reagiert: ob sie ein Problem erkennt und damit umgeht.“ Das können auch ganz banale Dinge sein. „Wenn ich beispielsweise in einem Wasserwerk im Leitstand bin, will ich nicht nur wissen, ob die Mitarbeiter alle Schritte kennen, wenn es zu einer Störung kommt. Ich schaue auch, ob alle, die dort sind, auch dort sein müssen.“ So hat er schon mal einen Lehrling angetroffen, der in einem anderen Bereich arbeitet, allerdings immer noch den Leitstandschlüssel hatte. „Es kann auch der Chef sein. Der ist dort für die laufenden Dinge nicht erforderlich, stört vielleicht eher“, erläutert der 49-Jährige. Und ja, er habe schon mal einen Boss aus einem Leitstand gebeten, weil der dort nichts verloren hatte, räumt er auf Nachfrage ein.

Die Corona-Krise hat seinen Arbeitsalltag gravierend verändert. „Eine Prüfung läuft normalerweise so ab, dass ich vier Tage vor Ort bin und dann zwei Tage zuhause alles aufbereite“, beschreibt er den typischen Ablauf. Jetzt prüft er am heimischen Schreibtisch die Dokumentationen, Fragen und Antworten werden auf elektronischem Weg ausgetauscht. „Dann brauche ich nur noch zu den Firmen fahren, um mir die Anlage anzuschauen“, fasst er diese Arbeitsaufteilung zusammen. In gewisser Weise sei das jetzt auch eine Versuchsphase für mögliches künftiges Arbeiten.

Die Prüfung vor Ort liegt derzeit auf Eis – wegen der Corona-Pandemie

Aber eigentlich zieht es ihn auch hinaus. Die letzte Prüfung vor Ort hat er Anfang März in Nürnberg durchgeführt. Das nächste mal? Er zuckt mit den Schultern, wagt keine Prognose. Immerhin bleibt ihm jetzt etwas Zeit für sein Hobby Schlagzeug spielen. Doch auch da ist der nächste Auftritt ungewiss. So drei bis fünf Mal, schätzt er, stehe er in normalen Jahren mit der Band „Feinherb“ auf der Bühne.