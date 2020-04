Landwirte über Trockenheit besorgt

Ein weiteres Dürrejahr könnte für viele landwirtschaftliche Betriebe existenzbedrohend werden. In vielen Betrieben sind die Reserven nach den Worten von Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer NRW aufgebraucht. Nach den Erfahrungen der vergangenen beiden trockenen Jahre schauten die Bauern früher als sonst besorgt auf die Lage. Dennoch sei die Lage „auf keinen Fall dramatisch“.

Regen wäre trotzdem dringend nötig. Nach wie vor sei reichlich Wasser im Boden. Allerdings hätten die Pflanzen, die im Frühjahr gesät wurden oder noch werden, Schwierigkeiten, an das Wasser heran zu kommen. Gras könne bald gemäht werden. „Aber wenn das dann ab ist, kommt nicht mehr viel nach, wenn es nicht regnet.“ Wintergetreide sehe noch ganz gut aus. „Bei Sommergetreide wie Braugerste oder Hafer ist es schon schwieriger.“

Nach den Worten von Hubertus Beringmeier, Präsident der Bauern in Westfalen-Lippe, hat die Trockenheit „das Austrocknen der oberen Bodenschichten“ zur Folge. Die Feuchtigkeit sei für das Keimen der Saat zurzeit notwendig. Auch das Wintergetreide bräuchte dringend Wasser, um weiterwachsen zu können. Besonders betroffen sind Regionen mit sandigen Böden.

Feuerwehrmann leicht verletzt

Unterdessen haben Waldbrände seit Montag Großeinsätze der Feuerwehren ausgelöst. Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zerstörten Feuer auf niederländischer Seite rund 100 Hektar Wald und Heide. Den Brand haben nach Angaben des Kreises Viersen rund 500 Feuerwehrleute aus Deutschland und den Niederlanden bekämpft. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Feuerwehrleute hatten mit Spezialfahrzeugen Löschwasser aus der siebeneinhalb Kilometer entfernten Schwalm in einen Weiher in die Brandregion gepumpt. Damit konnten kleinere Löschfahrzeuge den Brand bekämpfen.

Bei Wenden im Kreis Olpe hatten rund 400 Feuerwehrleute einen Brand auf einer Fläche von rund drei Hektar bekämpft , nachdem die Flammen am Montagabend ausgebrochen waren. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

In Gummersbach hatten am Montag gut 35 Hektar Wald gebrannt. Später stellte sich ein Mann (24) bei der Polizei, der das Feuer offenbar ausgelöst hat. Er habe „eingeräumt, dass er den ausgetrockneten Bodenbewuchs in Brand gesetzt hat“, so die Polizei.

Trockenheit: Dreifach besorgt um die Wälder

Heinz-Peter Hochhäuser hat drei Gründe, besorgt zu sein. Nach dem dritten trockenen Frühjahr sei das Münsterland eine Trockenregion, sagt der Leiter des Regionalforstamts Münsterlands. In den vergangenen sechs Wochen habe es keinen nennenswerten Regen mehr gegeben. Das sei besonders deswegen problematisch, weil in der gegenwärtigen Hauptwachstumsphase junge und frisch gepflanzte Bäume vertrockneten. Zudem bringe der gegenwärtige Ostwind eine Luft, die so trocken ist, dass sie dem Boden und den Bäume Feuchtigkeit entziehe.

Zweite Sorge: Der Borkenkäfer könnten sich weiter ausbreiten. Und die dritte: Waldbrände drohen, weil noch viel trockenes Laub, Gras und trockene Nadeln herumliegen, frisches Grün aber noch wenig vorhanden ist. „Die Gefahr, dass ein Feuer ausbricht, ist relativ groß“, schlussfolgert Hochhäuser daher.

Da zudem noch viel Bäume im Wald liegen, die im Kampf gegen den Borkenkäfer abgeholzt worden sind, befürchtet er nicht nur Feuer am Boden – die Bäume „ganz gut überstehen“ – sondern den Brand kompletter Wälder.

Immerhin: Da sich wegen Corona zurzeit viele Menschen im Wald aufhalten, meldeten sie entstehende Brände sehr schnell. Die erinnert Hochhäuser aber noch einmal daran, dass bis Ende Oktober offene Feuer, Rauchen und Grillen im Wald ohnehin verboten ist.