Techno-Plakate zu schade für die Tonne

Absage? Noch nicht. Abwarten! Franz Bußmann will sein drittes Techno-Open-Air auf der Zeche „Westfalen“ noch nicht ganz abhaken. Obwohl klar ist, dass der Termin am 9. Mai nicht zu halten sei. Allein das sei schon schade um die aktuellen Plakate, die jetzt Gutes bewirken sollen.

915 Interessierte, 401 Zusagen – so weit der Stand Dienstagmittag, der die Erfolgskurve von Veranstalter „Kleinstadt-Techno“ weiter in die Höhe steigen lässt. Wäre da nicht Corona, es hätte die Party aller Partys werden können. Im Vorjahr zog es über den Tag verteilt 1250 Fans an die Fördertürme.

Und jetzt? Die Hälfte der Karten ist verkauft, die Frage zur Zukunft von Veranstaltungen unter 1000 Besucher für Bußmann und Co. noch offen. Jetzt, wo Lockerungsforderungen die aktuelle Diskussion bestimmen, sieht auch der 22-Jährige einen kleinen Funken Hoffnung, vielleicht doch noch irgendetwas zu einem späteren Zeitpunkt an den Start bringen zu können. Doch das kann seine Plakate nicht retten. Sie wären jetzt ein Fall für die Tonne. „Weil sie zu schön geworden sind, verkloppen wir sie jetzt für zehn Euro pro Stück“, sagt der Ahlener. Der Erlös solle den Freckenhorster Werkstätten zugute kommen. An diese Adresse floss auch im Vorjahr der Erlös der Aktion Pfandbecher.

An den Plakaten hat sich Franz Bußmann regelrecht verguckt. 100 Stück sind gedruckt. „Ein Stück progressive Ahlener Kultur“, sagt er. Wer eins haben will, meldet sich kurz unter shop.kleinstadt-techno.de . – und kriegt‘s.