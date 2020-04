Gemeinde setzt auf Lockfallen

Gegenüber der aktuellen Corona-Pandemie ist er ein vergleichsweise sehr kleines Übel, und doch bestimmte er die Schlagzeilen der beiden vergangenen Sommer: der Eichenprozessionsspinner. Die Raupen dieses Nachtfalters besitzen Brennhärchen, die bei Kontakt mit der Haut zu allergischen Reaktionen führen können.

Thomas Nienhaus kann ein Lied davon singen. Als Mitarbeiter des Bauhofs war er im vergangenen Sommer damit beschäftigt, die Raupen von befallenen Bäumen zu saugen. Und bekam dabei trotz der Sicherheitsausrüstung auch in Kontakt mit den Brennhaaren. „Das juckt ganz schön und hält lange an. Das ist nicht in ein paar Stunden vorbei sondern dauert gut zwei Wochen.“

Was man über den Eichenprozessionsspinner wissen sollte 1/7 Im Münsterland breitet sich der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr besonders aus. Der Körper der bis zu fünf Zentimeter langen Raupe ist mit gefährlichen Brennhaaren übersät. Die Raupe ist an einem schwarz-braunen Streifen auf dem Rücken zu erkennen. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Hauptsächlich an Eichen, manchmal aber auch an Hainbuchen spinnen die Raupen ihre Nester. Foto: Michael Schwakenberg

Aus Gelegen von 100 bis 200 Eiern schlüpfen Anfang Mai kleine Larven, die bis zur Verpuppung fünf bis sechs Stadien durchlaufen. Nach der Verpuppung ist das Tier ein brauner, unscheinbarer Nachtfalter. Foto: Bodo Marks (dpa)

Im „Gänsemarsch“ gehen die Raupen auf die Suche nach Nahrung – bevorzugt Eichenblätter. Durch diese „Prozession“ sind die Tiere zu ihrem Namen gekommen. Foto: Peter Roggenthin (dpa)

Ab dem dritten Stadium entwickeln sich bei den Larven Brennhaare mit Widerhaken, die ein Nesselgift (Thaumetopoein) enthalten. Bei unmittelbarem Kontakt kann das zu Hautentzündungen führen, bei empfindlichen Menschen auch zu allergischen Reaktionen. Typische Symptome sind Juckreiz, Hautrötung und Bläschen. Die Beschwerden klingen meist nach wenigen Tagen ab. Foto: Bernd Schäfer

Wer ein Nest entdeckt, sollte es deshalb nicht anfassen, sondern eine Fachfirma mit der Entfernung beauftragen, raten Behörden. Foto: hbm

So sieht ein entferntes Nest aus. Hohe Temperaturen und wenig Regen im Mai und Juni begünstigen die Verbreitung der Raupen. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Zwar werden wohl auch in diesem Sommer die Raupen nicht überall von den Bäumen verschwinden, aber die Gemeinde hofft, dass sie die Plage durch das gezielte Anbringen von Insektenfallen reduzieren kann. „Wir haben gut 50 Fallen für etwa 3000 Euro gekauft und an Bäumen, die in den vergangenen Jahren betroffen waren, angebracht, erläuterte Ordnungsamtsleiterin Simone Frahling bei einem Pressetermin an der Leerer Straße.

Tierische Mithelfer zur Bekämpfung der Plage

Dort hatten Thomas Nienhaus und sein Kollege Dirk Bröker eine Falle rings um den Stamm einer Eiche angebracht. Ein Schlauch, der mit einer flexiblen Masse zur Rinde hin abgedichtet ist, mündet in einen Fangsack, der mit einem Lockstoff bestückt ist. Ein weißer, glatter Ring verhindert, dass die Raupen die Falle überklettern.

„Die Raupen kriechen im Morgengrauen aus der Krone des Baumes hinunter“, weiß Nienhaus, der sich im Rahmen einer Schulung eingehend mit den Insekten beschäftigt hat. Die Aktion will sich genau dieses Verhalten der Raupen zunutze machen und sie in die Falle locken. Der schwarze Fangsack ist überdies nach Süden ausgerichtet, damit sich die Folie und die gefangenen Raupen im Innern erhitzen. „Das macht das gefährliche Eiweiß in den Haaren unschädlich“, weiß Experte Nienhaus.

Die Gemeinde setzt bei der Bekämpfung der Plage überdies auf tierische Mithelfer. Meisenkästen, die gezielt angebracht wurden, sollen helfen, die Raupen auf ganz natürliche Art zu dezimieren.