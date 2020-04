Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Osnabrücker Straße/Bogenstraße sind am Mittwoch gegen 11.10 Uhr vier Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die Ampelanlage der Kreuzung gewartet. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von der Bogenstraße langsam in die Kreuzung ein. Dort kollidierte sie mit einem von links kommenden Kleintransporter, gefahren von einem 48-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde die beiden Fahrzeugführer sowie zwei Mitfahrende der Frau, eine 23-Jährige und ein 35-Jähriger, verletzt. Den Sachschaden an den beiden Wagen schätzen die Beamten auf insgesamt 6000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.