Die Polizei sucht zwei Jugendliche wegen Tierquälerei. Am Donnerstagabend hatte ein Zeuge gegen 18.25 Uhr zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie eine Wildgans am Hellbach Teich in Neubeckum quälten.

Die Verdächtigen befanden sich auf dem Fußweg zwischen der Straße Am Hellbach und der Adolf-Kolping-Straße, liefen der Gans hinterher und warfen etwas nach ihr.

Anschließend blutete das Tier am Hals. Einer der Jugendlichen filmte die Tat mit dem Handy. Die Jugendlichen sind geschätzt zwischen 15 und 18 Jahre alt. Der eine trug ein weißes Adidas-T-Shirt, weiße Sneaker und eine blaue Jeans. Der Tatverdächtige hat kurze Haare.

Die zweite männliche Person war ungefähr gleich groß, trug eine schwarze Jeans, schwarze Schuhe, hat dunkle Haare und führte das Handy mit sich. Von den Tatverdächtigen existieren mehrere Fotos des Zeugen. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wendet sich an die Polizei in Beckum, Telefon 0 25 21 /91 10.