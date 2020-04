Verkehrsunfall auf der B 54: Ein 34-jähriger Mann hatte am Samstagabend einen Unfall auf der Bundesstraße 54. Wie es in einer Mitteilung der Polizei Steinfurt heißt, war der Mann gegen 22.10 Uhr alleine mit seinem Auto in Richtung Münster unterwegs.

In Höhe Wilmsberg kam der 34-Jährige laut Polizei dann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Auto auf dem Grünstreifen überschlug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann aus Münster fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.