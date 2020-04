Fernreisen, Flüge ins europäische Ausland, selbst Trips an die Ostsee - alles nicht möglich in diesem Frühjahr und vermutlich auch im Sommer noch nicht. Vieles spricht dafür, dass Wandern im Sommer eine Renaissance erleben wird . Die viele freie Zeit nutzten bereits an den warmen Apriltagen zahlreiche Bürger, um die schönen Orte in der Gegend ins Visier zu nehmen.

Die Region hat ja auch einiges zu bieten. Von Burgen und Schlössern über idyllische Fahrradrouten entlang von Werse oder Ems bis zu historischen Ortskernen. Am Wochenende oder an Feiertagen schwangen sich daher zahlreiche Menschen auf die Leeze oder erkundeten die Umgebung auf andere Weise.

Keine Empfehlung

"Wenn man in der aktuellen Lage etwas Positives herausziehen will, dann vielleicht, dass die Leute vermehrt ihre eigene Heimat kennenlernen wollen", so Michael Kösters, Tourismus-Bereichsleiter von Münsterland e.V. - allerdings spricht er ganz gezielt keine Empfehlungen für die schönsten Strecken oder Ausflugsziele aus. "Die gesetzlichen Vorgaben stellen den Rahmen, wir wollen nichts gefährden", sagt er.

Massive Auswirkungen

Die Netzwerkzentrale der Region spürt natürlich wie alle anderen Zweige auch massiv die Auswirkungen der Verordnungen. Gerade was auswärtige Reisende betrifft. "Wir haben deutlich weniger Buchungen, viele Stornierungen. Es gibt aber auch ein paar Optimisten, die später im Jahr Urlaub bei uns machen wollen."

Münsterland e.V. hat seine Arbeitsweise umgestellt, vor allem die digitale Kommunikation. Virtuelle Angebote sollen als eine Art Ersatz dienen, sehenswerte Bilder im Netz Appetit auf den Besuch in der Zukunft machen.

Parkplätze gesperrt

"Kommt zu uns", rufen die Verantwortlichen dennoch nicht. An Ostern mussten bereits einige Parkplätze in der Nähe von Hotspots gesperrt werden, weil sich Besucher womöglich sonst in ihrer Vielzahl zu nahe gekommen wären.

So bleibt den Münsterländern - natürlich mit gebotenem Abstand und nicht in Gruppen - immerhin die Möglichkeit, auf eigene Faust eine Runde durch die westfälische Landschaft zu machen. Burgen und andere Sehenswürdigkeiten sind zwar von innen geschlossen, bieten vielen aber von außen auch einen hervorragenden Anblick.