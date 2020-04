Der Drive-in, in dem der Kunde an einem eigens für Autofahrer errichteten Schalter seine Bestellung aufgeben sowie das Bestellte im Auto entgegennehmen kann, ist üblicherweise Schnellrestaurants vorbehalten. Bei dem Angebot geht es ja auch eigentlich darum, der Bequemlichkeit der Gäste und dem Wunsch nach Schnelligkeit Rechnung zu tragen. Der Vosskotten ist sicher alles, nur kein Schnellimbiss. Und doch verfügt das Restaurant seit letzter Woche über einen Drive-in.

Not macht bekanntlich erfinderisch. Und die Not ist groß in der Gastronomie. Der Vosskotten steht beispielhaft für eine ganze Branche, die um ihre Existenz kämpft.

„Es haben alleine 15 Hochzeiten storniert“, berichtet Inhaber Guido Temme. Keine Tagungen, keine Schützenfeste, keine Geburtstagsfeiern: nichts. Und das seit nunmehr fünf Wochen. Und was noch schlimmer wiegt: Ein Ende der Durststrecke ist nicht in Sicht, die Einbußen sind immens.

„Wir können nicht länger warten“, meint Temme und hat aus der Not eine Tugend gemacht. Seit Mittwoch letzter Woche ist sein „Münsterländer-Drive-in“ geöffnet. Auf dem Parkplatz hinter dem Saal können die Autos vorfahren, über ein Fenster reichen Temme und sein Team die zuvor telefonisch bestellten Speisen heraus. Auf elf Angebote hat Küchenchef Helmut Gähr das Speisenangebot reduziert.

Wer allerdings mit Drive-in Fastfood verbindet, wird beim Vosskotten enttäuscht. Seiner Ausrichtung bleibt sich der traditionsreiche Betrieb treu. Auf der Karte: Ochsenbäckchen, Risotto, gekochtes Rindfleisch und frischer Spargel.

Guido Temme hofft auf viele Kunden, die im Moment zwar auf das Restaurant-Ambiente verzichten müssen, dafür aber immerhin gutes Essen bekommen. Und mit ihrer Bestellung einen Beitrag zum Fortbestand der notleidenden Gastronomie leisten können.

Die hat sich noch längst nicht aufgegeben, das zeigen auch andere Beispiele. In vielen Gaststätten hat die Küche längst wieder geöffnet. Der Außer-Haus-Verkauf läuft fast überall auf Hochtouren. Und die Gastronomie hofft auf bessere Zeiten.