DRK Tecklenburger Land versiegelt über 200 Container

Das DRK Tecklenburger Land versiegelt ab sofort seine über 200 Altkleider-Container. Allein in Lengerich gibt es neun Standorte, in Ladbergen sechs, in Lienen vier und in Tecklenburg samt den Ortsteilen neun. Die Bürger werden gebeten, aussortierte Sachen vorerst zu Hause zu lassen. „Wir können nichts mehr gebrauchen“, sagt Johannes Hille, Vorstandsvorsitzender des DRK Tecklenburger Land.

Ein Satz, der ihm vor der Corona-Krise sicher nicht über die Lippen gekommen wäre. Früher sei es immer der Wunsch gewesen, dass die Altkleider-Container, mit deren Erlös auch ein Teil der DRK-Arbeit finanziert wird, gut gefüllt sind. Jetzt aber quellen sie über. Die Mitarbeiter mussten bereits in den vergangenen Wochen zahlreiche Kleider auch außerhalb der Container einsammeln.

Zuletzt sei die Menge der Sachen, die in den Containern landeten – sonst etwa 100 Tonnen pro Monat – um ein Drittel gestiegen, sagt Hille. Offenbar nutzten die Menschen die freie Zeit durch die Corona-Maßnahmen zum Ausmisten ihrer Kleiderschränke.

Gleichzeitig sind Altkleider im Ausland durch die Corona-Krise zurzeit kaum noch zu vermarkten. Das trifft auch den Abnehmer des DRK Tecklenburger Land, die Firma Geo-Tex mit Sitz in Quakenbrück und Melle. Sie hat ihre diversen Handelspartner deshalb gebeten, die Anlieferung „herunterzufahren“, wie Geo-Tex-Geschäftsführer Reinhold Tathe erklärt.

„Wir versuchen, niemanden hängen zu lassen und unsere vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten.“ Bis dato sei das auch gelungen, obwohl Exporte kaum noch möglich seien und die Firma Kurzarbeit angemeldet habe. So geht zum Beispiel ein Teil der Altkleider nach Russland. „Dort herrscht seit dem 1. April der absolute Lockdown. Selbst wenn wir die Container dorthin bringen, dürften sie nicht entladen werden“, erklärt Tathe. Andere Exportmärkte würden noch funktionieren. Doch niemand in der Branche kann sagen, wie lange noch. Deshalb ist zurzeit weniger mehr.

Beim DRK führt die schiere Menge der Kleider zu einem Transportproblem. Die Lkw-Container, die die Mitarbeiter auf einem Grundstück am Kranichweg in Ibbenbüren mit den Altkleidern beladen, sind viel zu schnell voll, es fehlt an weiteren Transportmöglichkeiten. Und nur ein geringer Teil der Sachen kann in der Halle auf dem Gelände eingelagert werden. „Dann nehmen wir auch alle Säcke wieder zwei Mal in die Hand“, sagt Hille. Wegwerfen wolle man nichts, im Moment müsse die Altkleider-Annahme daher ruhen. Einzige Ausnahmen sind die beiden DRK-Shops in Lengerich und Ibbenbüren. Dort werden weiterhin Kleider angenommen, aber nur in Maßen.

Altkleider einzulagern ist laut Reinhold Tathe selbst dann nicht so einfach, wenn der notwendige Platz zur Verfügung stehe. Allein schon wegen des Brandschutzes und weil Altkleider Abfall sind, braucht es dafür entsprechende Genehmigungen. Und: Bei den sogenannten „Störstoffen“, die neben den Kleidern in den Containern landen, wäre eine längere gemeinsame Lagerung „sehr unappetitlich“. Auf diese Weise „kontaminierte“ Kleider sind anschließend nicht mehr zu gebrauchen.

Johannes Hille hat nun alle Bürgermeister der betroffenen Kommunen informiert und bittet die Bürger: „Leert die Schränke, aber bitte bringt die Sachen erst nach Corona in die Container.“ Der Annahme-Stopp bedeutet auch Einnahmeverluste. Bislang brachte der Inhalt der 200 Container dem Kreisverband im Jahr laut Hille eine fünfstellige Euro-Summe.