Keine Reduzierung auf 50 km/h

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr haben sich 59 Familien aus dem Baugebiet Telgte Süd-Ost an den Kreis und die Stadtverwaltung gewandt, um eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 50 auf der K 50n, das ist die Tangente östlich des Wohngebietes, anzuregen (WN berichteten).

Vor wenigen Tagen hat der Kreis Warendorf die endgültige Entscheidung getroffen und die Reduzierung abgelehnt. Um alle Seiten zu beleuchten, war nach Angaben des Kreises auch das Verkehrsdezernat der Bezirksregierung eingeschaltet worden.

Als Begründung wird unter anderem angeführt, dass die Tangente Süd-Ost und ebenso die im weiteren Verlauf nach Westen geplante Tangente Süd, die die Kreisstraße 50n bilden sollen, als außerörtliche Entlastungsstraßen definiert und geplant seien. „Außerhalb geschlossener Ortschaften gilt nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung je nach Fahrzeugkategorie unter günstigsten Umständen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

„Im Bereich der Tangente haben sowohl der Kreis als auch die beteiligte Bezirksregierung die besondere Situation und Lage der K 50n genauer betrachtet. Die Wohngebietsnähe und die Belange querender Fußgänger und Radfahrer spielten dabei eine besondere Rolle. Insoweit wurde den von den Anwohnerinnen und Anwohnern des Baugebietes Süd-Ost vorgetragenen Argumenten Rechnung getragen. Um den Interessen insbesondere der schwächeren Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden, wurden mehrere Querungshilfen und eine baulich angelegte Bushaltestelle vorgesehen. Verkehrsrechtlich wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h abgesenkt und vor der Bushaltestelle aus beiden Richtungen das Gefahrzeichen „Kinder“ zusätzlichaufgestellt“, heißt es unter anderem in der schriftlichen Begründung der Kreisverwaltung.

Querungen der K 50n seien jeweils nur nötig für das Erreichen der gegenüberliegenden Bushaltestelle (für eine Fahrtrichtung) und für das Erreichen der jenseits der K 50n befindlichen Wirtschaftswege und des Waldes. Alle übrigen Ziele seien ohne Querung sicher über den mit einem breiten Grünstreifen von der Fahrbahn getrennten Geh-/Radweg oder über innerörtliche Wegeverbindungen in Richtung Ortsmitte erreichbar.

Weiter führen die Behörden aus: „Unter Berücksichtigung der prognostizierten weit unterdurchschnittlichen Verkehrsbelastung der K 50n – dies gelte auch nach Fertigstellung des Bahnübergangs – seien sowohl derzeit als auch künftig genügend Lücken für eine sichere Querung gegeben.

Für Bushaltestellen würden außerorts grundsätzlich keine Geschwindigkeitsbeschränkungen angeordnet, denn hier würden die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung gelten, wonach „an haltenden Bussen nur mitbesonderer Vorsicht und verminderter Geschwindigkeit werden darf“, heißt es weiter.

In Kürze werde nach Angaben des Kreises die noch verbliebene Baustellenbeschilderung – mit Ausnahme des Teilstücks direkt vor dem noch fehlenden Bahnübergang – entfernt und die Tempo 70-Beschilderung vorgenommen. Die verkehrliche Entwicklung bleibe aber unter Beobachtung, um auf mögliche Veränderungen zeitnah reagieren zu können.

Die Stadtverwaltung hatte nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Pieper das Anliegen der Anwohner seinerzeit in ihrer Stellungnahme an den Kreis unterstützt. „Es war meine Hoffnung, dass wir ein anderes Ergebnis bekommen könnten und dies insbesondere im Nahbereich der Bushaltestellen umsetzbar gewesen wäre“, heißt es in einer Stellungnahme des Bürgermeisters.