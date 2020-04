Dass es am späten Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Einsteinstraße nicht zu einem größeren Brand gekommen ist, das ist nach Ansicht von Stadtbrandmeister Alfons Huesmann vor allem zwei Dingen zu verdanken: einem intakten Heimrauchmelder und einem sehr aufmerksamen Passanten.

Denn nachdem die Bewohnerin einer Wohnung im vierten Obergeschoss des Hauses beim Verlassen ihrer heimischen vier Wände das Essen auf dem Herd vergessen hatte, gab es nach kurzer Zeit eine erhebliche Rauchentwicklung. Das führte zum Auslösen des Heimrauchmelders, und ein aufmerksamer Passant hörte auf der Straße das eindringliche Piepen und wählte daraufhin nach Angaben der Feuerwehr den Notruf.

Innerhalb kurzer Zeit war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Wohnungstür wurde aufgebrochen und der bereits heftig verbrannte Topf abgelöscht. „Wenn die Meldung deutlich später erfolgt wäre, wäre es wahrscheinlich zu einem ausgewachsenen Wohnungsbrand gekommen“, ist Stadtbrandmeister Alfons Huesmann angesichts der Lage vor Ort überzeugt.