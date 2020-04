Der gewaltsame Tod eines SEK-Beamten in Gelsenkirchen erschüttert Nordrhein-Westfalen. Dass Polizisten im Dienst sterben, ist im Land zum Glück selten. Ein Mitglied einer Spezialeinheit wurde in NRW in den 46 Jahren ihres Bestehens vorher noch nie getötet.

Von dpa/lnw