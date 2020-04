An allen Schulen in Gronau und Epe soll wieder Unterricht stattfinden, ab 11. Mai auch an den Grundschulen. Die Vorbereitungen dazu laufen. Mittlerweile haben Schulbegehungen stattgefunden. Daran haben die jeweiligen Schulleitungen sowie Vertreter des Gebäudemanagements und des Schulamts teilgenommen. „Die Stadt bemüht sich, alle Vorgaben einzuhalten“, sagte Gabi Könemann, Referentin des Bürgermeisters, auf Anfrage der WN. Allerdings gibt es von Schule zu Schule Unterschiede, wie diese Vorgaben umgesetzt werden. „Da hat jede Schule ihr eigenes, auf die jeweilige Gegebenheiten zugeschnittenes Konzept erarbeitet. Die Schulen haben sich gut organisiert“, so ihr Eindruck.

So werden Klassen in Gruppen aufgeteilt und zu unterschiedlichen Zeiten unterrichtet. Der Modus dieser „Wechselschichten“ kann sich von Schule zu Schule unterscheiden. In der einen wird morgens und nachmittags, mal tageweise, mal wochenweise gewechselt. Für die Pädagogen – aber auch für die Reinigungskräfte – bedeuten die Verfahren mehr Aufwand.

Es gibt auch unterschiedliche Konzepte, wie die Kinder und Jugendlichen genügend Abstand voneinander halten, so Könemann. An vielen Schulen sind Wegeführungen auf dem Gelände und in den Gebäuden aufgemalt und -geklebt worden. Pausen sollen zeitversetzt erfolgen. Die Zugänge werden getrennt: Der Eingang ist auf der einen Seite, der Ausgang auf der anderen.

Großes Thema ist die Hygiene: „Weitere Mund-Nase-Masken werden noch am Montag vom Kreis Borken angeliefert“, so Gabi Könemann. Die Masken werden über die Kreisumlage finanziert – letztlich also durch die Kommunen.

Dennoch bleiben Sorgen, ob alle Hygiene-Empfehlungen wie das gründliche, regelmäßige Händewaschen umgesetzt werden können – angesichts der vorhandenen geringen Zahl an Waschbecken. Desinfektionsmittel werden jedoch vom Kreis zur Verfügung gestellt. In der Praxis wird sich erst einiges zurechtruckeln müssen.