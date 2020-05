Alle NRW-Grundschüler ab 11. Mai tageweise wieder in Schulen

Münsterland -

Die NRW-Landesregierung hat am Mittwoch den Plan für weitere Lockerungen vorgestellt: Die Gastronomie und Fitnessstudios dürfen ab dem 11. Mai wieder öffnen - ab diesem Tag sollen auch alle Grundschüler in einem tageweisen Wechsel in die Klassenräume zurückkehren. Hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus aus dem Münsterland.