Westfleisch nimmt am Dienstag Testbetrieb auf

Münsterland -

Landesweit treten am Montag neue Lockerungen in Kraft und der Kreis Coesfeld holt einige nach, die wegen eines Infektionsausbruchs bei Westfleisch zurückgestellt waren. Im Werk des Fleischverarbeiters in Coesfeld wird der Betrieb wieder hochgefahren - testweise. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland.