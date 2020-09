Münsterland -

Das Münsterland hat am Donnerstag mit vielen Neuinfektionen (49) und wenigen Gesundungen (5) zu kämpfen. Grund dafür ist der Corona-Ausbruch bei „Allfrisch“ in Emsdetten. In Ahlen steht ein komplettes Seniorenheim unter Quarantäne. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.