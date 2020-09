Münsterland -

Die nordrhein-westfälische Kommunalwahl am Sonntag stand im Zeichen der Corona-Pandemie. In Neuenkirchen und Emsdetten gibt es mehrere Corona-Fälle an Schulen. Ein Gymnasium bleibt deshalb sogar für 14 Tage geschlossen. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.