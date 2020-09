Corona-Schutzverordnung in NRW verlängert

Münsterland -

In NRW wurde die Verlängerung der Coronaverordnungen bis einschließlich 30. September beschlossen. Die Bundesländer haben sich auf Regeln zur Fan-Rückkehr geeinigt. An einer Schule in Emsdetten wurde die Quarantäne aufgehoben, ein positiver Test erwies sich als falsch. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.