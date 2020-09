Münsterland -

Im Streit um verkaufsoffene Sonntage in NRW hat sich am Dienstag der Städtetag zu Wort gemeldet. Und während sich die Fallzahlen im Kreis Borken kaum verändert haben, meldet der Kreis Steinfurt heute erneut einen klaren Anstieg. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.