Fehldiagnose: Schulklassen aus Quarantäne entlassen

Münsterland -

Mit Ablauf des heutigen Dienstags treten die Corona-Verordnungen in NRW außer Kraft und werden durch neue ersetzt. Wie die aussehen, ist derzeit noch unklar. An einer Schule in Emsdetten wurde die Quarantäne aufgehoben, der positive Test einer Lehrkraft erwies sich als falsch. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.