Münsterland -

Die Zahl der Neuinfektionen steigt in einigen Städten weiterhin stark an. Besonders kritisch ist die Lage in Hamm - die Stadt steht in NRW an der Spitze der 7-Tage-Inzidenz-Liste. Das Thema Schule steht am Montag im Kanzleramt auf dem Stundenplan. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.