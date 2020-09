Jugendmannschaft in Quarantäne

Münsterland -

Eine komplette Jugend-Fußballmannschaft wurde jetzt in Greven unter Quarantäne gestellt. Die Zahlen der Gesundungen und Neuinfektionen halten sich unterdessen am Mittwoch im Münsterland die Waage. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.