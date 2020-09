Münsterland -

Der Karneval 2020/21 soll möglicherweise komplett abgesagt werden. Für 18.30 Uhr wird dazu das Ergebnis eines „Karnevalsgipfels“ in der NRW-Staatskanzlei erwartet. Unterdessen ist im Kreis Steinfurt ein 85-Jähriger an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.