Münsterland -

In Neuenkirchen und Emsdetten gibt es mehrere Corona-Fälle an Schulen. Ein Gymnasium bleibt deshalb sogar für 14 Tage geschlossen. Der Kreis Steinfurt meldet 28 Neuinfektionen übers Wochenende. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.