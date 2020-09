Münsterland -

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Emsdetten hat sich seit Mittwoch fast verfünffacht. Auch der Kreis Warendorf meldet am Sonntag einen deutlichen Anstieg. Unterdessen sind die Stichwahlen unter Corona-Bedingungen angelaufen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.