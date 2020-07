Münsterland -

War die Zahl der Infizierten im Münsterland in der letzten Woche noch langsam aber kontinuierlich gesunken, stieg sie am Mittwoch wieder leicht an. Unterdessen gibt es nach den Corona-Fällen bei Tönnies Diskussionen um die Fleischpreise. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.