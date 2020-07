Kitas kehren am 17. August zurück in den Regelbetrieb

Münsterland -

Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 17. August zurück in den Regelbetrieb. Währenddessen bleibt die Skepsis groß, ob es mit der geplanten Rückkehr in den Regelbetrieb an den Schulen klappt. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.